„Greșeala vieții” Simina Loica, lovitură sub centură pentru Alex Zănoagă! Declarația de dragoste neașteptată pe care i-a făcut-o lui Bobicioiu, de față cu toată lumea

Simina Loica și Alex Bobicioiu au început să formeze un cuplu după ce bruneta s-a despărțit de tatăl copilului ei, Alex Zănoagă. Acum, privind în spate, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” consideră că a fost nevoie să facă mai multe greșeli pentru a ajunge, în final, în brațele bărbatului pe care îl iubește cu adevărat.

Simina Loica și Alex Bobicioiu își exprimă iubirea în mediul online prin mesaje de dragoste și fotografii în ipostaze tandre. De această dată, cei doi tineri îndrăgostiți au împărtășit cu toți fanii lor ce simt cu adevărat unul pentru celălalt și, mai mult decât atât, ce părere au despre experiențele în dragoste. Mai exact, Simina Loica a postat în mediul online un mesaj prin care a dat de înțeles că Alex Zănoagă a fost greșeala vieții sale și că Alex Bobicioiu este, de fapt, marea sa dragoste.

„Uneori, după greșeala vieții tale vine iubirea vieții tale. Așa a fost”, a fost mesajul pe care Simina Loica l-a postat în mediul online.

Alex Bobicioiu nu a rămas indiferent în fața unei asemenea declarații de dragoste. Tânărul a repostat mesajul pe profilul personal de Instagram, acolo unde a lăsat și un mesaj, moment în care a confirmat ceea ce a spus iubita sa.

„Așa este! Te iubesc!”, a scris, la rândul său, Alex Bobicioiu în mediul online.

Simina Loica și Alex Bobicioiu au depășit toate obstacolele în cuplu

Recent, Alex Bobicioiu și Simina Loica au traversat un nou episod în care le-a fost pusă la încercare dragoste pe care și-o poartă unul altuia. Cei doi au stat separați circa o săptămână, crezând în acel moment că despărțirea este una definitivă, însă nu a fost deloc așa. Și-au dat seama de faptul că nu pot sta despărțiți unul de altul prea mult timp, așa că împăcarea a fost inevitabilă.

„Sincer, am crezut că va fi definitiv de data asta, dar ne-am înșelat. Nu este definitiv și nici nu ne dorim să fie, doar că așa suntem noi mai orgolioși, mai încăpățânați și din cauza aceasta am ajuns să ne certăm, să stăm despărțiți câteva zile bune, dar am trecut peste orgoliu și am ajuns să fim din nou împreună. Niciodată nu am stat atât de mult despărțiți.

Noi suntem niște copii, mai avem momente când suntem imaturi. De la niște lucruri foarte mici, ajunge să se facă dezastru. Ne-am gândit bine și până la urmă am stat de comun acord să vedem unde e greșeala, am discutat și uite că ne este mai bine. Eu am fost cel care am plecat. M-am supărat, am plecat, ne-am blocat peste tot amândoi, am șters pozele și nu ne-am mai vorbit. Ne mai dădeam câte un mail din când în când, că în altă parte nu aveam unde să discutăm', a declarat Bobicioiu, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.