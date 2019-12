Leo de la Strehaia a vrut neapărat ca, în seara de Crăciun, să îi aibă pe toți cei dragi lui aproape, motiv pentru care, în sufrageria lui, a avut loc o petrecere de pomină, parcă mai animată ca niciodată.

Bolnav până de curând, Leo de la Strehaia pare să își fi revenit complet, motiv numai bun pentru o petrecere de pomină. Așa că, fără să stea pe gânduri, alături de Dana Criminala, soția lui, a făcut câteva invitații pentru un chef nebun. Așa că, în sufrageria pregătită cu decorațiuni de Crăciun a lui Leo de la Strehaia au apărut Renata și Adelina, o prietenă de-ale ei, Alin, fiul ”Prințului Țiganilor” și încă un prieten de familie.

Iar seara a început cum nu se putea mai bine: cu sticle de șampanie desfăcute pentru fete, pahare pline, printre bunătățile tradiționale sub care gemea masa. Iar Leo de la Strehaia, într-o formă de zile mari, de cum s-au umplut paharele, s-a apucat de dansat, asistat îndeaproape de Dana Criminala, amândoi chiuind și mișcându-se pe manele așa cum știu ei mai bine.

Buna dispoziție de care dădea dovadă Leo de la Strehaia a fost, evident, contagioasă, iar Renata s-a prins imediat în horă, mișcările focoasei brunete fiind suficient de fierbinți pentru ca atmosfera să devină... incendiară.

Leo de la Strehaia, istoric medical de speriat, dar tot o ține din petrecere în petrecere

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum cinci ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul- din care ar trebui eliminate complet grăsimile și mâncărurile grele- pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia, mai ales că ”Prințul Țiganilor” a avut de curând și un atac vascular cerebral. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia nu se liniștește și o ține dintr-o petrecere într-alta.