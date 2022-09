Haziran a spus tot! Vedeta a dezvăluit cum a reușit să depășească depresia post-natală: „Am plâns foarte mult”

In articol:

Cu trei luni în urmă, Haziran și Luis Gabriel au devenit părinți. Chiar dacă Haziran adoră să fie mamă, primele zile după nașterea micuțului nu au fost ușoare pentru aceasta.

Mămica lui Joseph a mărturisit că în primele zile a suferit de depresie post-natală și nu i-a fost deloc ușor să aibă grijă de fiul său.

Cum a depășit Haziran depresia post-natală

Depresia post-natală nu este o glumă și afectează foarte multe proaspete mămici, iar Haziran nu este o excepție. Tânăra vedetă a trecut printr-o perioadă foarte dificilă după ce l-a adus pe lume pe micuțul Joseph.

Haziran nu s-a sfiit, iar atunci când a fost întrebată de o fană dacă a suferit de depresie după naștere, aceasta și-a deschis inima și a mărturisit totul despre acea perioadă din viața ei.

Vedeta era foarte tristă pentru că Luis Gabriel era mereu plecat la cântări, așa că Haziran era nevoită să stea singură, mai ales după ce părinții ei au plecat de la ea. Iubita lui Luis Gabriel a mărturisit că plângea mereu.

Chiar dacă i-a fost greu, după câteva săptămâni, Haziran și-a dat seama cât de minunat este să fie mamă așa că a reușit să treacă peste clipele grele.

„Am avut câteva zile când m-am simțit foarte ciudat, fix când plecaseră ai mei de la mine în prima săptămână și am rămas singură cu bebe. Am plâns foarte mult și pentru că Luis cânta zi de zi și stăteam împreună foarte puțin, dar pe parcurs am realizat cât este de frumoasă viața mea acum și că de fapt este foarte simplu totul dacă știi să gestionezi situația, mai ales că pe zi ce trece experimentăm amândoi lucruri noi și la tati încep să se mai rărească cântările și avem timp și pentru noi acum”, a scris Haziran pe rețelele de socializare.