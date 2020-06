În cadrul unui interviu oferit pentru gândul.ro, Irina Rimes a răspuns cu sinceritate, oferindu-le fanilor detalii intime din viața ei. Frumoasa și miniona cântăreață a adoptat subiecte e țin de relația cu Andi, de banii pe care i-a câștigat

”Hai să încep cu începutul”, și-a început Irina interviul: ”Eu când am venit în România, am venit practic la nimic. Eu aveam 1000 de euro câștigați după concursul „Fabrica de Staruri”, la care participasem și de banii ăia mi-am luat niște haine noi, mi-am luat bilete la autobuz, mi-am făcut viză și am venit. În anul 2 de facultate.”

”Eram ca un copil care mergea la zoo”

Miniona muzicii românești, Irina Rimes, a povestit în continuare cum s-au bus bazele relației sale cu Adi: ”Frumușel, cu prietenul lui, Andi a venit cu mașina, m-a luat, i-a fost rușine să mă ducă acasă, m-a dus la un hotel. Am stat acolo până când și-a luat curajul să mă ducă acasă. Până atunci nu avusesem cu Andi interacțiunea asta de iubiți. Noi ne iubeam, dar la distanță și am zis că nu vom fi împreună, că nu avem cum. El e acolo, eu sunt aici. M-am îndrăgostit de București, arhitectural. Țin minte că mă ducea Andi pe străzile orașului vechi și eram ca un copil care merge la zoo și vede tot felul de animăluțe, pentru prima oară.”

Cu privire la ce presupune viața de artist și cum a ajuns să se dedice în totalitate muzicii, punându-și viața ”pe pauză”, cântăreața Irina Rimes a explicat: ”Bucureștiul a fost o salvare, pentru că eu mi-am lăsat toată viața de acolo, am pus-o pe HOLD, ea nu prea a mai existat până când nu m-am întors să o reiau și am văzut că îmi place mai mult aici, iar am lăsat totul acolo și am venit aici, ne stabilisem deja definitiv.Am lucrat în studio vreo doi ani, doar lucrând la piese, pentru alți artiști, după care a venit acea piesă VISELE și totul s-a schimbat într-o noapte. Nu au venit banii într-o noapte, dar pentru mine a fost incredibil de repede.”

”Am acceptat destul de greu ideea”

În continuare, frumoasa Irina Rimes răspunde următoarele, fiind întrebată cum se raportează la imaginea ei de femeie blândă și drăguță, pe care și-a creat-o în industria muzicală a României: ”Mă întorc la masca pe care am tot menționat-o. Secretul este să ai o echipă foarte bună în spate sau una cu care te înțelegi foarte bine, niște oameni cu viziune, care să fie pe aceeași undă cu tine. Nu eu mi-am ales bretonul. Am acceptat destul de greu ideea. Îmi intra prin ochi și știam că o să arăt ca un băiețel, dar pe atunci eram fetiță drăguță blonduță.(...) Ce-i drept eu și înainte mă îmbrăcam păpușește, pentru că sunt minionă. Mereu m-am gândit dacă asta nu ar fi o mască pe care o folosesc, ca să nu fiu rănită de către oamenii din jur. Pentru că în momentul în care vezi o femeie normală și una care e mai drăguță și mai simpatică și mai dulcică, parcă ai răni-o mai puțin pe cea dulcică.”