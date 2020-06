In articol:

Iancu Sterp a vorbit în premieră despre motivele despărțirii de iubita lui, Denisa, la scurtă vreme după întoarcerea din Republica Dominicană, acolo unde a participat la show-ul Survivor România 2020.

Iancu spune că Denisa a fost cea care s-a supărat pe el pentru că nu a mai putut rămâne încă o zi în București, înainte de plecarea ei la Londra, războinicul rpeferând să meargă acasă, pentru a-și ajuta sora la treburile gospodărești. Ulerior, discuțiile au continuat prin telefon iar Iancu a fost cel care a decis să pună punct relației.

Iancu Sterp, despre despărțirea de Denisa! ”Denisa ar fi vrut să rămân cu ea în București”

”Noi nu mai suntem împreună, doar că nu ne-am despărțit după finală, cum a spus ea. Ea a spus pe vlogul ei că ne-am despărțit după finala Survivior, nu e adevărat, ne-am despărțit ieri (acum 2 zile. n.r.).

După finală a fost totul bine, am mers să dormim. Eram în București, am dormit și dimineața a trebuit să mă trezesc foarte devreme pentru că m-a sunat soră-mea, Geta, care era acasă. Rămăsese singură acasă și nu mai făcea față. Ne-a sunat să mergem acasă, s-o ajutăm.

Denisa avea avionul a doua zi pentru Londra și pe tema asta ne-am certat un pic, pentru că ea voia să stau cu ea până pleacă cu avionul. Așa era și planul, doar că n-am mai putut pentru că a trebuit să plec acasă să o ajut pe sora mea.

Citeste si: Scandalul momentului! Ce a spus Denisa despre Emy Alupei! ”S-a îndrăgostit de Iancu! Îl place mai mult decât este cazul”

Citeste si: ȘOC TOTAL! Ce a putut să spună mama lui Iancu Sterp după ce s-a aflat că soțul ei a plecat de acasă de șase ani! ” Poate găsim un domnișor… fără obligații”

Citeste si: ȘOCANT! Elena Ionescu a spus totul despre Grațiela după Survivor România! ”Din păcate, m-a văzut ca o rivală, nu ca pe o colegă”

Iancu Sterp, despre despărțirea de Denisa! ”Ne-am despărțit la telefon”



După asta, ea s-a dus în Londra, eu am rămas în România și am început să vorbim tot mai rar... și am decis amândoi... mai mult eu, că e mai bine să mergem pe drumuri separate.

Nu știu cum mă vedeți voi, dar eu sunt genul de bărbat care, atunci când sunt într-o relație, nu vreau să o fac pe persoana cu care sunt să sufere sau s-o mint sau s-o înșel. Nu vreau să fac lucruri de genul ăsta. De asta am și ales să pun punct relației, pentru că simâeam că sunt în relația nepotrivită și decât să ajung la un moment dat s-o mint sau să-i ascund ceva, am ales să pun punct”, a explicat Iancu într-un vlog pe Youtube.