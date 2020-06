In articol:

Elena Ionescu a câștigat marele trofeu Survivor România, fără a se baza pe ajutorul colegilor de echipă. Dimpotrivă, faimoasa a mărturisit că foștii colegi nu au felicitat-o după finală, ba chiar au văzut în ea, în competiție, doar o adversară și nicidecum un coechipier.

”Orice făceam și voiam să ajut, era cu două înțelesuri, ori că îmi doream să dau bine la televizor, ceea ce o zi, două, trei, poți să faci asta, dar a patra, a cincea, a ”n”-a zi sau peste o lună, nu te mai puteai preface, deja se vedea dacă ești real sau fals, doar este un reality show... Eu nu îmi doream decât să supraviețuim cu toții acolo, realizam că tot ce ne lipsea era să câștigăm. Căci, până la urmă, acest lucru era cel mai important. Dacă am fi reușit pe traseu, nu ar mai fi fost discuțiile astea, am fi mâncat, am fi avut condiții mai bune… Au fost cazuri când războinicii au dormit în pat, au făcut masaj, au avut hrană mult mai multă decât noi, pentru că au câștigat mult mai multe recompense, și evident că aveau și mai multă forță. Dar aici, știți cum e... norocul jucătorului și norocul lor că au fost închegați. Și la ei au fost discuții, nu aveai cum...Te cerți cu familia acasă, bașca acolo...însă ei erau altfel, noi eram prea înrăiți”, a povestit Elena Ionescu despre felul în care au decurs lucrurile în Republica Dominicană la ”Ștafeta mixtă”.

Elena Ionescu a vorbit și despre persoanele din echipă cu care nu s-a înțeles, iar una dintre ele a fost, după cum bine se știe, Grațiela Duban.

”Cu Grațiela, am avut o relație foarte bună la început, ne-am împărtășit multe din experiențele de viață, eram două mame, aveam copii acasă, vorbeau despre lucruri de foarte frumoase. Apoi, nu știu cum…totul s-a rupt! Nu am înțeles-o de ce! La un moment dat...mă gândeam, ”Doamne, cum poți să împărtășești atâtea cu o persoană și ea să se ducă să le spună lucruri intime, mai ales băieților, și, apoi, să îmi mai aud și niște lucruri...Să nu mai spun și despre niște scenarii ce au fost făcute, fiindcă în Survivor au existat și scenarii din păcate...” A fost dureros să vezi că un om căruia nu i-ai făcut nimic rău, să se comporte așa... fiindcă eu Grațielei nu i-am făcut nimic rău.

Nu îmi aduc aminte să o fi nominalizat-o, ba chiar îmi aduc aminte că la un moment dat, după un joc pe care îl pierdusem, s-a luat decizia de a lua fiecare bețișoare pentru a da afară pe cineva, iar acel cineva ar fi fost Grațiela. Eu am sărit atunci, căci am văzut nedreptatea! I-am zis lui Cezar că eu nu pot să dau afară un om care a adus puncte, iar ea adusese puncte în perioada aia, și normal și firesc dar să gândim cronologic. Drept urmare, nu am nominalizat-o, desi atunci ne certasem”, a relatat Elena la ”Ștafeta mixtă!”.

Relația dintre Elena Ionescu și Grațiela Duban a fost plină de scandalurile, iar ele sunt explicate de câștigătoarea Survivor România în stilul său. ”Ea din păcate, și o spun încă o dată, m-a văzut ca o rivală, nu ca pe o colegă. Adică, răutățile gratuite făcute la adresa mea, nu le pot găsi o scuză. Consider că oamenii devin ei acolo, în Republica Dominicană, așa cum sunt, nu își mai pot gestiona stările...iar situațiile critice de acolo te pot face din om neom”, a comentat faimoasa, care a mai marșat pe ceva. ”Totdeauna, am încercat să găsesc scuze oamenilor care dădeau în mine”.

Elena Ionescu a mai făcut și alte declarații șoc despre Grațiela după Survivor România. ”Ea își luase foarte în serios rolul de a găti în camp, și i-am zis că nu este regulă, că trebuie să ne ajutăm cu toții. Eu, de pildă, dimineața, spălam vasele, făceam paturile tuturor, nu doar pe al meu, și niciodată nu am spus lucrurile acestea. În ceea ce o privește pe Grațiela, ea a realizat că trebuie să facă doar ceva al ei și s-a sprijinit de statutul de ”bucătăreasa echipei!” Gătea foarte bine, dar faptul că am vrut să o ajut, era ceva de genul că „nu vreau să te bagi și aici, îmi strici ziua”. Faptul că îmi spunea ”nu te-ai spălat pe mâini”, când eu nu am atins niciodată oala, oricum nimeni nu o atingea, și îmi aducea tot felul de acuze, nu era OK. O ducea la extrem chestia aia cu gătitul, să nu îi ei cumva statutul”, a spus faimoasa despre Grațiela, care, în viziunea ei se înțelegea doar cu partea masculină a echipei. ”Băieții îi țineau partea, comunica numai cu ei, se înțelegea cu ei…față de mine însă avea răutăți gratuite, și să vorbești despre intimitate, este urât”, a conchis Elena la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!