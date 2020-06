In articol:

Iancu Sterp a intrat la Survivor România în ultima parte a competiției, dar felul în care s-a descurcat pe trasee, valoarea sportivă și determinarea l-au propulsat până în finala competiției din Republica Dominicană, cu foarte mari șanse să și câștige trofeul cel mare.

”Încă de la Puterea dragostei, m-am înscris la Survivor România, dar în liniște, fără să știe nimeni. Nu eram singurul, mai au fost alți colegi care au făcut același lucru, și se și lăudau că o să se ducă în Republica Domincană. Eu nu am vrut să fac mare tam-tam, am mers pe...burtă, exact ca și la emisiunea cealaltă, mă gândeam că dacă o să mă ia bine...dacă nu, voi încerca a doua oară. Și...la un moment dat, a venit propunerea. Îmi amintesc că atunci eram cu fratele meu, Culiță la un eveniment la Arad, eram și pe drum, și am fost sunat din producție. Am fost întrebat dacă vreau să merg în show, iar eu am dat răspunsul în 10 minute. Fratele meu m-a încurajat, drept dovadă că, la sfatul lui, am plecat chiar în acea seară la București și, după consultații, cu o escală la Londra, m-am dus spre Dominicană. Nici haine nu aveam, le-am cumpărat de pe drum. Din fericire, aveam pașaportul în mașină...parcă eram pregătit pentru această experiență. Nu regret nimic! Pot să spun că a fost cea mai bună decizie a vieții mele”, avea să dezvăluie Iancu Sterp momentul în care a plecat la Survivor România, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”

A fost o etapă importantă din viața mea”

Dacă Survivor România a reprezentat un punct de cotitură, ei bine mulți admiratori, și în special admiratoare de-ale războinicului se întreabă acum dacă Iancu Sterp se întoarce la Puterea dragostei în sezonul următor?

”Ești next level la Survivor, pleci de acolo cu alte bagaje emoționale! Sincer, m-a maturizat mult experiența aceasta și nu știu dacă aș mai putea participa la alt gen de emisiune de aici încolo. Oamenii cred că voi reveni la Puterea dragostei, dar nu, nu este în planul meu! A fost o etapă importantă din viața mea, însă de acum înainte, vreau să mă concentrez pe alte lucruri, voi continua cu muzica, voi avea grijă de afacerile familiei...Cam așa văd eu situația în acest moment”, a declarat Iancu, la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”.