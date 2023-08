„N-am mai putut să dorm” Ileana Sterp a tras o sperietură zdravănă, în miezul nopții! Sora lui Culiță a crezut că cineva a intrat peste ea în casă: „A spart ușa”

In articol:

Ileana Sterp se implică total în creșterea celor doi copii ai ei, pe care îi îngrijește, în majoritatea timpului, singură, căci soțul ei, Daniel, este mult timp plecat prin țară, din cauza jobului său. Sora lui Culiță Sterp nu este deranjată de faptul că rămâne singură acasă cu cei mici, căci se distrează pe cinste alături de fiica ei, Carla, care are deja doi ani, dar și de bebelușul Damir.

Însă, noaptea trecută, sora cântărețului de manele a tras o sperietură soră cu moartea, după ce a auzit un zgomot infernal chiar la ea în casă.

Pe rețelele de socializare, Ileana Sterp le-a povestit urmăritorilor ei că nu a dormit toată noaptea din cauza unei sperieturi zdravene. La miezul nopții, când copiii ei deja dormeau, sora lui Culiță a auzit o lovitură puternică în casă și a crezut că cineva a spart ușa de la intrare. Tânăra abia și-a adunat puterile și a mers să vadă ce s-a întâmplat, descoperind că, de fapt, oglinda imensă pe care o avea în dressing a căzut și s-a spart, cioburile împrăștiindu-se până în dormitor.

Ileana s-a mai liniștit când a văzut că, din fericire, nu a fost victima unui jaf, însă și-a făcut griji gândindu-se că unul dintre copiii ei s-ar fi putut afla, în acel moment, în dressing și ar fi putut avea loc o tragedie.

„Am tras o sperietură azi-noapte… am fost doar eu cu copiii acasă. Dani e plecat un pic în deplasare. Și în dressing am avut o oglindă foarte mare, pusă pe o bucată de MDF și care se plimba dintr-o parte în alta, era pe niște șine. Bucata respectivă de MDF a rămas acolo, dar azi-noapte s-a desprins oglinda, foarte mare, de peste doi metri și a căzut în dressing peste insulă, peste tot. Noi între dressing și dormitor nu avem ușă. Nu vreți să știți cum s-a auzit oglinda aia, s-a făcut țăndări toată.(…) Doamne, m-am speriat atât de tare. Aveam impresia că cineva a spart ușa și a intrat peste noi. Au ajuns toate cioburile până lângă pătuțul Carlei, până în dormitor. Nu știam unde să calc.(…) N-am mai putut să dorm deloc de la ora aia. A fost groaznic. Dar la ce ma gândesc cel mai mult e că putea să cadă când unul dintre noi era în dressing și putea să cadă pe unul dintre copii. Doamne ferește! (…) Îi mulțumesc lui Dumnezeu toată viața ca nu a fost unul dintre noi acolo, să cadă pe noi”, a povestit Ileana Sterp, încă afectată de incident, pe pagina ei de Instagram.

Ileana Sterp a trăit momente de panică după ce a auzit un zgomot puternic în casă, la miezul nopții [Sursa foto: Instagram]

Ileana Sterp nu este de acord cu botezul copiilor

Sora lui Culiță Sterp a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu câteva luni, iar după venirea pe lume a băiețelului ei, Damir, Ileana a mărturisit că nu este de acord cu botezul bebelușilor prin scufundare în apă. Deși a botezat-o pe fiica ei cea mare, sora cântărețului de manele dezvăluia, în urmă cu ceva timp, că nu știe dacă va mai face același lucru și cu Damir.

„Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu. Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe. Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire. Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost tot una. M-a îndrăgit, l-am simțit și și eu pe el. Știi ce mă deranjează pe mine de fapt la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la e sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi.”, a precizat sora lui Culiță Sterp, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.