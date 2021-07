Ileana Sterp, declarații emoționante despre tatăl ei. Sora lui Culiță a spus de ce nu apare bărbatul în nicio fotografie de familie: "A plecat...acum mulți ani"

Ileana și fratele ei, Culiță Sterp [Sursa foto: Captură Instagram] 00:01, iul 30, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Frații Sterp au apărut întotdeauna ca o familie unită, însă de fiecare dată un membru lipsea, pentru ca tabloul să fie complet. Deși nu au deschis niciodată subiectul despre lipsa vizibilă a tatălui din viețile lor, acum fanii au fost lămuriți de Ileana, care a ținut să dezvăluie adevăratul motiv pentru care bărbatul nu apare în nicio fotografie.

Citeste si: Imagini neașteptate cu sora lui Culiță Sterp! Cum a fost surprinsă Ileana cu bebelușul, în mașină

Ileana Sterp, declarații emoționante despre tatăl ei

Familia Sterp este foarte apreciată în mediul online, pentru sprijinul pe care și-l oferă frații unul altuia, dar și mamei lor, care i-a crescut trecând prin multe greutăți. Cu toate că viața lor pare perfectă, urmăritorii au observat lipsa unui membru important din tabloul de familie, și anume tatăl celor patru tineri.

Mesajul postat de Ileana Sterp[Sursa foto: Captură Instagram]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Recent, sora cea mare a lui Culiță a avut parte de o întâmplare emoționantă, care a dus-o imediat cu gândul la părintele ei, chiar dacă au trecut ani de când nu l-a mai întâlnit: "Aseară am ieșit la plimbare cu Carla. Când am trecut pe lângă cimitir, soțul mi-a spus: 'Mi-e dor de tata". În următoarea secundă priveam cerul în aceeași direcție și am văzut o stea căzătoare. Ne-am uitat mirați și emoționați unul la celălalt. Ochii ni s-au umplut de lacrimi și n-am mai zis nimic", a scris Ileana Sterp, pe contul ei de Instagram.

Explicația dată de Ileana Sterp, privind lipsa tatălui din viața de familie[Sursa foto: Captură Instagram]

"Nu-și dorește să păstrăm legătura"

Cât despre tatăl fraților Sterp, Ileana a povestit pentru prima oară de ce bărbatul este absent din viața de familie și care este relația pe care acesta o are cu copiii lui. Sora cea mare a lui Culiță a mărturisit că părintele lor nu locuiește cu ei și este plecat de mulți ani de acasă, motiv pentru care nu ar avea cum să apară alături de familie.

Citeste si: Mama Geta, dezvăluiri dureroase despre soțul infidel: „Încă îl mai aştept...”

Mai mult, se pare că bărbatul nu își dorește sub nicio formă să se întoarcă și nici să păstreze legătura cu cei patru tineri sau cu mama Geta, fosta lui soție, chiar dacă frații au încercat să îl readucă lângă ei: "Primesc des întrebarea: 'Unde este tatăl vostru?' sau 'Tatăl vostru de ce nu apare în nico poză, în niciun vlog?' Ei bine, el nu locuiește cu noi. A plecat... acum mulți ani. A plecat pur și simplu, nu știu dacă a avut un motiv bine întemeiat sau nu, a fost alegerea lui. Noi am încercat să-l mai aducem acasă, dar n-am reușit. Din păcate nu-și dorește să păstrăm legătură, deci nu avem o relație apropiată.", a explicat Ileana Sterp, în aceeași postare de pe Instagram.