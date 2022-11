Ileana Sterp, mesaj plin de durere. Nu și-a mai putut ascunde suferința: "Unii avem părinți în viață și nu păstrăm legătura"

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Ileana Sterp a creat o legătură specială cu cei care o urmăresc în mediul online.

Sora lui Culiță Sterp obișnuiește să împărtășească cu internauții momente importante din viața de familie sau să le ceară sfaturi în anumite privințe. De data aceasta, Ileana a organizat o sesiune de întrebări, iar unul dintre urmăritori a făcut-o să se emoționeze puternic.

Ileana Sterp, impresionată de răspunsul unui internaut: "Unii avem părinți în viață și nu păstrăm legătura"

Ileana Sterp a vrut să afle care sunt cele mai arzătoare dorințe ale fanilor, așa că a organizat o sesiune de întrebări pe contul de Instagram. Sora lui Culiță a avut parte și de câteva răspunsuri, care au luat-o prin surprindere. Unul dintre ele chiar a emoționat-o și a făcut să-și aducă aminte de relația cu tatăl ei:

"Ileana Sterp: Dacă ți s-ar îndeplini o dorință pe loc, care ar fi aceea?

Internaut: Să mi-l aducă pe tata înapoi!

Ileana Sterp: Este trsit, știu. Unii avem părinții în viață și nu păstrăm legătura, alții ar da orice să îi aducă înapoi.", a scris Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.

Motivul pentru care tatăl fraților Sterp a fost absent în viața lor, în ultimii 10 ani

Și Culiță Sterp a vorbit recent, în podcastului lui Cătălin Măruță, despre tatăl lui și despre relația pe care el și frații lui o au cu acesta. Artistul a dezvăluit că de 10 ani bărbatul nu este prezent în viața lor, iar mama Geta a fost cea care i-a crescut, de una singură: "Cam de zece ani încoace am fost crescuți de ea, pentru că tatăl nostru nu mai stă cu noi de vreo zece ani. Și în timpul cât a stat el cu noi acasă, el era mai mult plecat fiind cu meseria asta a lui, cu animalele, era mai mereu plecat pe câmp și mai mult noi am stat acasă cu ea. A fost și mamă și tată pentru noi. (n. red. mama Geta).(...) El e foarte orgolios, e dintr-o bucată, nu lasă de la el. A și zis când a plecat de acasă: 'Eu mă duc, dar de venit, în veci nu mai am treabă cu voi'.(...) În zece ani, de când a plecat, nu ne-a dat o dată un telefon să ne întrebe ce facem.(...) Și noi ne-am mai certat cu el... El era mai agresiv cu mama sau încerca să dea în ea și ne mai băgam și noi și cred că a rămas cu ciudă pe noi. Noi îl mai sunăm, ținem legătura cu el.", a mărturisit artistul, în podcastul amintit.

Neînțelegerile apărute ar fi fost cele care ar fi pus capăt căsniciei pe care mama Geta o avea cu soțul ei. Culiță a povestit că unul dintre motivele pentru care părinții lui ajungeau să aibă discuții cel mai des îl reprezenta chiar bunătatea tatălui său, care sărea mereu în ajutorul celor din jur: "Tatăl meu nu a băut la viața lui, nu a fumat, nu a fost genul care să aibă vreo patimă. Singura lui chestie era că el era foarte bun la suflet și cam împrăștia ce avea el la oameni care profitau de bunătatea lui, drept dovadă că și noi am moștenit asta de la el. Cam ăsta era motivul principal din care se certau ei doi, tata avea mulți prieteni, îi chema acasă pe la el, le dădea o grămadă de chestii, tot ce avea el. De multe ori nu aveam noi și el dădea prin toate părțile. El zicea: 'Cum adică? Eu nu-s bărbat la casă? Nu-mi spui tu mie ce să fac, fac ce vreau eu'. Din cauza asta se certau mai mult și mama, i-am spus de multe ori, are gura cam mare, cam bogată, iar pe noi, bărbații, de multe ori ne deranjează când ne cicălesc, îți vine să o iei cu capul.(...) Ne-am rugat de el, l-am și adus acasă de câteva ori.", a mai spus Culiță Sterp, în podcastul lui Cătălin Măruță.

