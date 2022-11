Ovidiu Neveu reacționează după scandalul dintre Iancu Sterp și Raul Dan. Tânărul l-a pus imediat la punct pe fratele lui Culiță: ”Nu te mai oftica” De la ce au pornit acum discuțiile între cei doi

In articol:

De când s-a lansat în lumea luptelor, Iancu Sterp este mai mereu prins în mijlocul unor discuții aprinse, de cele mai multe ori, dându-le replica adversarilor săi.

Acum, când părea că apele s-au mai liniștit, Iancu și Neveu demonstrează că după lupta din cușca MMA, nimic nu-i mai poate aduce în relații bune.

Ovidiu Neveu îl pune la punct pe Iancu Sterp

În online, de acolo de unde a și început ”lupta” lor, cei doi s-au șicanat iar, de data aceasta, dur în declarații fiind Ovidiu Neveu.

După replica pe care i-a oferit-o lui Raul Dan, că se va bate cu el în cușcă doar cu o condiție, să-și punăă dinții înainte, Iancu s-a luat și de fostul său adversar, în fața căruia a și câștigat. Fratele lui Culiță este de părere că trendul provocărilor luptelor în cușcă nu a pornit de la Ovidiu Neveu, așa cum susține acesta.

”Pe Neveu... care spune că el a dat moda asta cu RXF, că el m-a invitat, că m-a provocat…”, a spus Iancu Sterp pe TikTok.

Și, așa cum era de așteptat, imediat și-a spus și Ovidiu Neveu partea sa de adevăr.

Cel care a recunoscut că o place pe Simina Loica mărturisește că nu luptele în cușcă au pornit de la el, ci ideea de a face provocări în acest sens prin intermediul rețelelor de socializare.

Ba mai mult decât atât, el îi sugerează lui Iancu să nu ma dea dovadă de infatuare și să accepte că nu totul a fost inventat de el și să accepte ideea că nu poate face ori avea absolut totul.

De asemenea, Neveu îi sugerează lui Iancu să se axeze acum, pentru că a început o carieră în actorie, pe acest fapt și să lase luptele deoparte.

”Bă, eu nu mă contrazic cu tine aici, pe TikTok, că alea, că alea, că cine a dat moda, că nu mai are nicio relevanță. Dar lumea e martoră, ca idee așa, sunt singurul care ți-a făcut provocare pe TikTok și a luat amploare acum trendul ăsta. Nu aveai tu treabă cu Ricardo de la Puterea Dragostei, nu v-ați făcut voi provocare pe internet, aveați ce aveați de acolo. Acum mă copiază lumea pe mine, că eu am fost singurul care ți-a făcut ție provocare și am mers în RXF. E simplu, de ce te oftici? Eu am dat trendul ăsta, nu te mai oftica, vrei să fii tu cu toate alea, nu poți să fii cu toate, ești actor acum, nu mai poți să te bați în RXF”, a fost replica lui Ovidiu Neveu.