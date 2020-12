Ilie Năstase, criză de gelozie din cauza lui Nick Rădoi, după ce i-a făcut complimente soției sale: „Se simte pe locul doi!”

Ilie și Ioana Năstase s-au căsătorit în urmă cu câteva luni, iar relația lor este mai strânsă decât niciodată. Fostul tenismen este foarte protectiv când vine vorba de soția lui, motiv ăentru care s-a înfuriat când a văzt că fostul ei iubit îi lasă comentarii în mediul online. Nick Rădoi și Ioana Năastase au păstrat o relație de amiciție, chiar dacă povestea lor de dragoste a apus.

Atunci când a văzut complimentele pe care soția lui le primește de la fostul iubit, Ilie Năstase a avut o criză de gelozie și l-a jignit. Nick Rădoi a vorbit despre injuriile care i-au fost aduse și a clarificat faptul că nu există nicio altfel de legătură între el și Ioana Năastase.

„Trebuie să îi transmit un mesaj lui Ilie Năstase pentru că văd că el continuă să mă jignească și eu nu văd de ce ar avea un motiv să acționeze așa. El știe normal, prea bine că între mine și Ioana, când ne-am despărțit, a rămas o prietenie, un respect între noi. Eu m-am bucurat enrom de mult când am auzit că Ioana a făcut un legământ cu Ilie și s-a măritat pentru că știam că își dorește acest lucru. Da, este adevărat că între noi a fost o relație serioasă, dar am fost adulți și am reușit să vorbim frumos”, a spus Nick Rădoi.

Ioana Năstase și Nick Rădoi au format un cuplu în urmă cu mulți ani

Nick Rădoi, prima reacție după ce a fost jignit de Ilie Năstase

Nick Rădoi i-a mai transmis un mesaj lui Ilie Năstase, prin care a spus că cel mai probabil se simte pe locul doi, lucru care nu ar trebui să se întâmple. (Citeste si: De ce vrea Ilie Năstase la 74 de ani un copil cu actuala lui soție? ”O să găsim o metodă” VIDEO)

„Niciodată nu a fost nimic ieșit din comun și în al doilea rând nu am fost o persoană și niciodată nu am să fiu care să se dea la o femeie căsătorită și asta nu se va întâmpla niciodată. Sunt convins că și Ioana poate confirma acest lucru. Eu nu văd motivul de ce Ilie a ajuns să înjure. Nu înțeleg motivul de ce face așa ceva. Ideea mea este că nu are rost să mă jignească sau să se îngrijoreze vreodată. Cred că de data asta se simte pe locul doi, cred că asta este problema lui”, a mai spus Nick Rădoi, despre Ilie Năstase.