Câți bani a câștigat din presă Ion Cristoiu? Răspunsul dat de cel mai cunoscut jurnalist în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Ion Cristoiu, invitatul lui Denise Rifai [Sursa foto: Kanal D]

Ion Cristoiu este unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți jurnaliști români. În ultimii 30 de ani a înființat și condus multe dintre ziarele de la noi. Însă, de fiecare data când a vorbit despre averea sa, Ion Cristoiu a spus că a cheltuit sume uriașe pe cărți.

In articol:

La un moment dat, un realizator tv a susținut că Ion Cristoiu a câștigat o jumătate de million de euro după 4 ani de colaborare cu un anumit trust de presă.

Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ion Cristoiu a spus câți bani a câștigat din presă.

Ion Cristoiu a spus cati bani a castigat din presa[Sursa foto: Kanal D]

Citeste si: Victor Ciutacu, săltat de Poliție?! S-a trezit cu „mascații” la ușă - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Citeste si: Ce pensie are Silviu Prigoana la doar 56 de ani. Suma este colosală și a fost dezvăluită în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

”Mulți, dar la fel de mulți am risipit. Puțină lume știe că eram la Evenimentul zilei și am plătit ca să mi se tragă la xerox pe șest, toată arhiva proceselor Nicu Ceaușescu, Iulian Vlad și CPEX (n.red Comitetul Politic Executiv al Partidului Comunist). E uriașă! Vă închipuiți câți bani am dat? O am acasă. A fost o perioadă în care eu nu m-am uitat la bani. E o legendă! Eu nu câștig cât trebuie. La personalitatea mea, probabil că în America aveam o insulă și acum eram pe insula mea. Trăiesc la nivel de contabil șef din Franța. A fost la un moment dat o campanie absolut idioată în legătură cu mine pentru că într-adevăr au fost momente, ani, când am câștigat. Dar, în anii respectivi scriam în fiecare zi, aveam editorial, aveam o emisiune zilnică și una săptămânală. Acum, trăiesc din pensie. Nu știu din ce îmi vin banii. Ultimul lucru pe care îl discut eu cu un patron care ar vrea să mă angajeze sunt banii: prima data întreb ce trebuie să fac, al doilea lucru, cât câștigă cea mai mare vedetă, ca să nu cumva să îmi dea mai mult, ca să mă cumpere, și după asta discutăm banii. Ei vin acolo în cont, nu-mi pun problema lor”, a fost răspunsul lui Ion Cristoiu despre banii câștigați din presă.

Citeste si: E invidios Ilie Năstase pe bogăţia lui Ion Ţiriac? Răspunsul pe care l-a dat în emisiunea "40 de intrebări cu Denise Rifai" VIDEO

Soția lui Ion Cristoiu a dezvăluit în declarația de avere cât câștigă jurnalistul

Singura data când s-a aflat suma exactă câștigată de Ion Cristoiu a fost în 2013, când soția sa, Doina Diaconu, angajată în acea perioadă la Senatul României a scris în declarația de avere că soțul său a câștigat 228.456 de lei din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală, ceea ce însemna un venit lunar de 19.038 de lei. (Vezi AICI amanunte despre declaratia de avere a sotiei lui Ion Cristoiu)