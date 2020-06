In articol:

Deși cei doi nu au rămas în relații bune după divorț, fostul lider ATP se arată preocupat de situația lui Robert, fiul Brigittei.

Ilie Năstase îi sare în ajutor lui Robert

Ilie Năstase le-ar fi spus apropiaților săi că l-ar primi pe băiat să locuiască împreună, dacă Robert și-ar dori acest lucru, informează impact.ro.

„Chiar dacă nu mai are nimic cu fosta soție, Ilie ține la băiat. El spune că Robert are probleme, da, dar că este pur și simplu un tânăr tulburat, crescut fără tată și fără mamă, care pur și simplu caută atenție și afecțiune. Ei s-au înțeles foarte bine, Robert a fost mereu respectuos cu Ilie. Probabil că l-ar ajuta dacă băiatul ar apela la el. Nu l-ar lăsa pe drumuri, pentru că așa e Ilie, are un suflet de aur cu toată lumea. Despre Brigitte spune că a încercat să îl educe pe băiat cu forța, iar atunci acesta s-a răzvrătit și a luat-o pe drumul greșit. Ilie a încercat mereu să îi apropie pe cei doi”, au dezvăluit surse apropiate fostului tenismen.

Scandalul dintre Brigitte Pastramă și fiul ei, Robert Sfăt, a plecat de la avere? Băiatul povestește că a dormit și pe bancă în parc

Fiul lui Brigitte Pastramă a povestit că problemele dintre el și mama lui au început pe când el avea doar 14 ani și de atunci, Brigitte nu i-ar mai fi dat nici bani și nu e prima oară când îl scoate afară din casă, susține tânărul. ”Am dormit și pe bancă în parc, și la metrou, am trăit viață de artist. Acum sunt homeless, dar mă descurc eu”, a spus Robert Sfăt.

Pe de altă parte, marți, Brigitte Pastramă a declarat că nu-l va mai primi în casă pe fiul ei, însă îi va lua cu chirie undeva."O să-i iau cu chirie undeva, îți dai seama. Dar cine crezi că o să-l țină și o să-l primească?! Când o să vadă că face ce face…", a spus Brigitte Pastramă despre fiul său, Robert Sfăt.