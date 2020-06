In articol:

Ilie Năstase și Ioana Simion au deveit soț și soție în urmă cu doar două săptămâni. Cei doi soți și-au unit destinele în fața Domnului într-o ceremonie la care au participat doar persoanele aproapite și au uimit pe toată lumea. Nu cu mult timp în urmă, constănțeanca declara că nu vrea să mai aibă de-a face cu tenismenul și era hotărâtă să divorțeze de el cu orice preț.

Ilie Năstase și Ioana Simion nu mai pleacă în luna de miere

Ilie Năstase și Ioana Simion nu mai pleacă în luna de miere din cauza pandemiei de coronavirus.

Voiam sa merg cu copiii mei și cu băiatul Ioanei într-o vacanță, dar momentan nu putem ieși din țara pentru a putea merge unde avem în plan. Ce să facem? Am înțeles că doar în Bulgaria putem merge. Avem planuri mari, nu pot face publică locația. Dar asta este, luna de miere o putem face oricând, nu e problemă”, a spus Ilie Năstase pentru Cancan.

Cum a convins-o Ilie Năstase pe Ioana Simion să se căsătorească cu el

După nunta cu Ilie Năstase, Ioana Simion a povestit ce s-a întâmplat între ea și marele tenismen și cum a convins-o el să îmbrace rochia de mireasă.

„Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și, în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele. Atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul lanotar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă. Și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile", a spus Ioana Simion despre nunta neașteaptă pe care a făcut-o cu Ilie Năstase.

Ilie Năstase, prima declarație după ce s-a căsătorit relgios cu Ioana Simion

"Știu că ea nu s-a căsătorit prima dată în rochie de mireasă și că își dorea foarte mult acest lucru. După ce am cucerit-o, am renunțat la divorț. Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat", a declarat şi Ilie Năstase.