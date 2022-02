Ilie și Ioana Năstase s-au despărțit cu scandal, după ce bruneta a fost agresată într-un restaurant! Fostul tenismen a plecat din România: „Și-a lua bilet doar de dus”

In articol:

Ioana Năstase trăiește un adevărat calvar de câteva zile. Coșmarul ei a început sâmbătă, atunci când se afla cu soțul ei într-un restaurant de lux, iar o femeie a venit din senin la ea și a început să o pipăie în zonele intime.

Totul s-a întâmplat chiar sub privirile lui Ilie Năstase, care nu a intervenit deloc, ba chiar a încurajat-o pe agresoare să continue.

Se pare că Ioana și Ilie au continuat scandalul afară, în parcare, unde s-au certat ca la ușa cortului, după ce bruneta i-a reproșat fostului tenismen că nu a apărat-o. Cei doi au plecat pe drumuri separate, iar acum Ioana Năstase a aflat că soțul ei și-a luat doar bilet dus către Pris.

Ilie și Ioana Năstase s-au despărțit, după incidentul din restaurant! Fostul sportiv a fugit din țară și nu se știe când și dacă se mai întoarce

După ce a fost pipăită în zonele intime de o necunoscută, Ioana Năstase a reacționat dur la adresa soțului ei care se distra copios pe seama a ceea ce i se întîmpla. După ce i-a reproșat acest lucru, Ilie ar fi devenit violent verbal, iar toată lumea a auzit cum acesta a făcut-o pe soția lui cu ou și cu

oțet. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, iar fostul tenismen a dat guga la Paris, de unde nu se știe când mai revine.

„E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei că mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foarte urat, nu se pot reproduce acele cuvinte. În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui.

Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris. Mi-a zis cu 2 zile înainte că are treaba și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus”, a declarat Ioana Năstase pentru Click!.

Patronul resturantului i-a luat apărarea Ioanei Năstase

La scurt timp după întâmplarea de-a dreptul șocantă, bruneta a povest totul presei, inclusiv cum soțul ei, în loc să o apere, o încuraja pe agresoare. Patronul localului este cel care a salvat-o.

„Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Într-un restaurant să faci așa ceva…au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Ilie era la masă, el îi spunea: “Ok, dă-i.”.

Adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo. De dragul lui am rămas, consumase alcool și nu am vrut să se urce așa la volan. Eu așa ceva nu am trăit, sunt șocată.

Încă actualul meu soț se uita la ea, râdea, vedea tot ceea ce face. Eu am încercat să mă feresc. Nu este corect și normal. Este încă actualul meu soț, mă mai gândesc la ce am de făcut până pe 18. Patronul de acolo s-a băgat, a venit și a pus-o în altă parte, i-a zis: “Din acest moment stau eu lângă doamna Ioana, te rog frumos să pleci.” Am fost la mama mea, am încercat să povestesc, să scap de această întâmplare”, a declarat Ioana Năstase conform Impact.ro .