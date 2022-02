Ioana Năstase, agresată timp de 3 ore într-un restaurant de față cu Ilie Năstase! „Nu dorm de 3 seri”

In articol:

Ioana Năstase a avut parte de șocul vieții ei după ce a fost agresată într-un resturant de o femeie.

Bruneta a vorbit despre acest incident în urma căruia a rămas cu o traumă. Cu durere în suflet, partenera lui Ilie Năstase a povestit despre una dintre cele mai neplăcute experiențe din viața ei.

Ioana Năstase a fost agresată vreme de 3 ore de o femeie într-un restaurant din Mamaia. În acele momente se afla alături de Ilie Năstase, a cărui atitudine nu a fost deloc pe placul soției sale.

„Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Eram într-un restaurant cu Ilie, a venit o femeie, nu am înțeles cine a fost. Am băiat de 25 de ani, am nepoțică, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Nu am vrut să fac circ, în această vară au fost zvonuri că am făcut circ într-un restaurant din Mamaia, nu este adevărat, nu sunt acest gen de femeie.

Sâmbătă seara a fost nevoie să suport timp de 3 ore totul, nu dorm de 3 seri. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență.”, a spus Ioana Năstase, conform Impact.ro.

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Instagram]

Ioana Năstase, agresată de o femeie de față cu Ilie Năstase

Ioana Năstase a povestit că femeia a pus mâna pe toate bunurile ei, însă, cu toate acestea, Ilie Năstase a reacționat ca și cum totul ar fi normal. Bruneta se declară total dezamăgită de reacția fostului tenismen, declarând că a rămas la masă doar pentru că era el acolo, care consumase și alcool, astfel că se afla în imposibilitatea de a se urca la volan.

„Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Într-un restaurant să faci așa ceva…au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Ilie era la masă, el îi spunea: “Ok, dă-i.”.

Citeste si: Ce salarii au călugării și măicuțele din România...- bzi.ro

Adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo. De dragul lui am rămas, consumase alcool și nu am vrut să se urce așa la volan. Eu așa ceva nu am trăit, sunt șocată.”, a declarat Ioana Năstase.

De asemenea, vedeta a povestit că, la un moment dat, la insstențele femeii, au fost împreună la baie, moment în care aceasta i-a admirat Ioanei Năstase formele.

„Venise la masă, sigur îl cunoștea pe Ilie. M-a rugat să merg cu ea la toaletă, a insistat, am zis să merg. Către toaletă a început să îmi spună: “Ce fund apetisant ai, ce te-aș iubi”. Am început să îmi pun semne de întrebare. Am încercat să păstrez distanța.”

Citeste si: Ilie Năstase i-a oferit soției un cadou inedit, după împăcare! Puțini bărbați fac acest gest pentru partenerele lor. Imagini de senzație cu Ioana Năstase

Ioana Năstase a început să plângă în restaurant

Ioana Năstase a mărturisit că ceea ce i s-a întâmplat a fost de-a dreptul traumatizant și că, pentru a-și reveni, a plecat la mama sa în speranța că o va ajuta să depășească acest episod total nepăcut de care a avut parte cu doar câteva zile în urmă.

„La un moment dat plângeam. Femeia avea 1.90. Rămâi șocat de așa ceva. Ce am trăit nu doresc nimănui. A observat patronul restaurantului ce se întâmpla, altfel cred că sărea pe mine, vreau să îi mulțumesc din tot sufletul. Mi-a zis că nici el nu a văzut niciodată așa ceva.

Să ți se întâmple așa ceva…nu pot să dorm de 3 seri, a fost o traumă, nu știu cum să scap de acest episod urât din viața mea. Am fost la mama mea să mă liniștesc. Femeia aceasta poate să mai agaseze și alte femei. Sper să îmi treacă această trăire urâtă.”

Citeste si: Soția lui Ilie Năstase își deschide propria afacere! Reacția fostului tenismen: „Vă dați seama ce va fi acolo, când vor afla oamenii?!”

Relația dintre Ioana și Ilie Năstase, pusă sub semnul întrebării

În urma acestui eveniment neplăcut, Ioana Năstase a rămas cu un gust amar și din cauza atitudinii pe care a avut-o tenismenul. Din acest motiv, bruneta pune la îndoială mariajul în care se află și se gândește dacă va continua sau nu.

„Încă actualul meu soț se uita la ea, râdea, vedea tot ceea ce face. Eu am încercat să mă feresc. Nu este corect și normal. Este încă actualul meu soț, mă mai gândesc la ce am de făcut până pe 18.”

Patronul resturantului i-a luat apărarea Ioanei Năstase

Patronul de acolo s-a băgat, a venit și a pus-o în altă parte, i-a zis: “Din acest moment stau eu lângă doamna Ioana, te rog frumos să pleci.” Am fost la mama mea, am încercat să povestesc, să scap de această întâmplare.”, a punctat ea.