Ilinca Vandici, mărturisiri neștiute despre drumul spre cariera de succes: "Niciodată nu am uitat de unde am plecat. Sunt conștientă că oricând pot să mă duc din nou la sapă"

Ilinca Vandici este una dintre cele mai frumoase și îndrăgite prezentatoare tv.

Ilinca Vandici, mărturisiri emoționante. Cum a ajuns în lumina reflectoarelor

Se bucură de admirația românilor, care urmăresc emisiunile sale, însă puțini știu cine este cu adevărat omul de televiziune Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici a fost invitata lui Mihai Ghiță, în emisiunea "În oglindă" difuzată pe youtube. În fața sa, prezentatoarea tv și-a deschis sufletul și a povestiti detalii pe care nimeni nu le știa despre parcursul său profesional. Ilinca Vandici a povestit că în copilărie a participat la toate muncile câmpului, a dat cu sapa și a muncit mult să ajungă cine este astăzi.

"Niciodată nu am uitat de unde am plecat, ce am făcut, cine sunt cu adevărat.

Sunt mândră de ce am realizat, dar sunt conștientă că pot să mă duc din nou la sapă sau pot să strălucesc în lumina reflectoarelor.", a mărturisit Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici a luat o pauza în carieră ea în urmă cu câțiva ani și a plecat în Spania. Ea s-a întors pentru că a știut că este făcută pentru televiziune și aici este locul său.

"M-am întors aici, în familia Kanal D. Drumul meu cred că trebuia să fie altul dacă rămâneam în altă parte, la televiziunea respectivă, probabil continuam acolo.

Așa a fost să fie, să iau o pauză, să-mi mai dau o șansă și uite că apoi m-am întors aici. Cum pui peștele în apă, așa m-am simțit și așa simt de fiecare dată.

Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Îmi place să spun că am un înger păzitor care are grijă de mine, sunt binecuvântată, Dumnezeu a avut mereu o mână pe umărul meu. Îmi place să cred că după ce a plecat tata e el acolo cel care are o mână pe umărul meu și care atunci când fac ceva bine îmi spune "bravo", iar dacă sunt jos, mă ia și mă ridică.", a povestit prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil!".

Ilinca Vandici și-a întâlnit soțul când nu mai avea nicio așteptare: "Andrei a apărut când a trebuit"

Ilinca Vandici și-a deschis sufletul în fața lui Mihai Ghiță, în emisiunea online "În oglindă" și a povestit despre dezamăgirile pe care le-a avut de-a lungul vieții. Azi, Ilinca Vandici le numește lecții de viață, dar la momentul lor, prietenii au făcut-o să sufere.

"Mi-am dat seama că oamenii vin și pleacă din viețile noastre. Fie că vorbim de iubiți, fie că vorbim de prieteni, colegi, toți vin și pleacă. Viața e ca o gară. Trebuie să avem capacitatea să înțelegem că un om a venit în viața noastră pentru a ne da ceva, pentru a ne învăța ceva, pentru a ne forța cumva să ajungem undeva. În momentul în care și-a terminat task-ul, el pleacă din viața noastră fără să zică de ce, fără să dea explicații. Cam așa mi s-au întâmplat și mie lucruri și nu am înțeles de ce. Cei care trebuie să plece vor pleca, indiferent cât de tare îți dorești să rămână. Ăsta e traseul, trebuie să iei ce ai nevoie, el de la tine, e un schimb, apoi lasă-l să plece să eliberezi locul să vină altcineva.", a povestit Ilinca.

Andrei, actualul soț al Ilincăi Vandici, a apărut în viața sa la doi ani după ce vedeta își încheiase o altă relație.

"Andrei mă vâna de câțiva ani de zile. Mă vâna prin oraș. Mi-a spus că m-a sunat, dar eu mândră cum eram nu am considerat important. Nu mi-a plăcut niciodată să mă las ușor. Eu sunt leoaică, mă lupt. S-a luptat până a venit momentul lui. Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui. A fost prima dată când nu am crezut asta. În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta."

Ilinca Vandici, mărturisiri emoționante despre relația cu mama sa: "Mi-a zis că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică, pentru că am avut mai mulți iubiți"

Deși a luptat singură să ajungă o femeie de succes, mama sa nu a fost niciodată mulțumită de ea și nu a simțit că o apreciază pentru efortul său. Din contră, mama a fost mereu dezamăgită că nu a avut un singur bărbat în viața ei.

"Mama mi-a zis că lumea mă va percepe ca pe o femeie ușuratică, pentru că am avut mai mulți iubiți și nu unul singur. Suntem prietene sau nu, nu știu să-ți spoun. Sunt supărată pe ea, dar în egală măsură o iubesc enorm. Sunt supărată pentru lucrurile pe care nu mi le-a dat, pentru aprecierile pe care nu mi le-a dat, pentru greșelile pe care le-a făcut față de mine. Diferența e că până acum ceva vreme mi se păreau de neimaginat, nu s-a diminuat dragostea, dar îmi permit să fiu și supărată. Ea nu le știe că nu i le-am spus.

Aș vrea să știe mama că sunt superbă din toate punctele de vedere, că sunt o femeie, un copil care merită toată dragostea și aprecierea ei, că sunt copilul care s-a ridicat singur dar care avea nevoie de cineva acolo.", a povestit emoționată Ilinca Vandici.