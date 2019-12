Din acest motiv, de curând, alături de un alt manelist, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a intrat în studio pentru a înregistra o melodie care marchează debutul ei în lumea muzicii de acest gen.

”Melodia se numeste Damelo, este o piesă balcanică și s-a filmat într-o locație exclusivistă din Bucuresti unde a mai filmat doar Alex Velea și care ne-a costat destul de mult. Am acceptat această colaborare deoarece mi-a plăcut vibe-ul melodiei, iar oamenii de care sunt înconjurată, respectiv artistul Zenys și soția lui sunt niște oameni wow. Oricum, nu puteam să refuz ocazia și de aceea am acceptat! Îmi doresc să ajungă hit melodia pentru că are un mesaj foarte frumos de dragoste și nu este copiată, așa cum văd că fac tot felul de artiști”, ne-a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, ne-a povestit, râzând, Larisa de la ”Puterea Dragostei”, pentru videoclip a apelat la calitățile de actor ale lui Adian, iubitul ei. Doar că, recunoaște frumoasa blondină, la filșmări, Adrian a...”cedat”. ”Filmările au durat destul de mult, peste 10 ore, iar Adrian era foarte obosit. Așa că, la un moment dat, cum era el echipat pentru rolul pe care îl avea, a găsit o canapea și, îmbrăcat, a adormit acolo, ghemuit. M-a amuzat copios și, ca să îl lăsam să doarmă, am și modificat scenariul și nu l-am pus să mai joace în ultima scenă, că era prea obosit”, ne-a mai spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-au asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt! Nu m-am gândit până acum să ma recăsătoresc (dar el înainte de a fi iubitul meu, viitorul meu soț etc., îmi este un prieten - iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru că pot vorbi cu el despre absolut orice, fără rețineri, și fără să cred că mă va judeca) însă noi vorbim destul de des despre acest subiect și cu siguranță se va întâmpla și nunta!!!

Iar cei care ne comentează relația, care este una mult mai profundă decât ceea ce se vede, ar fi indicat să știe faptul ca o iubire sinceră niciodată nu poate fi descrisă prin cuvinte, ci doar timpul îmi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, ne-a spus, în exclusivitate, Larisa de la ”Puterea Dragostei” .