Zanni și Andrei, dezvăluiri incendiare din culisele Finalei Survivor România 2021. Ce s-a vorbit în spatele camerelor de filmat din Republica Dominicană

Zannidache este marele câștigător Survivor România 2021! Faimosul și războinicul Andrei au dus o luptă crâncenă întreaga competiție, însă la final a contat votului publicului, care l-a ales pe Zanni să fie desemnat câștigătorul Survivor, sezonul doi. Oamenii de acasă l-au votat în număr extrem de mare pe Zanni să câștige această competiție, lucru care s-a și întâmplat într-un final.

Imediat după ce camerele de filmare din Dominicană s-au oprit, Zanni a oferit primele reacții la cald, după ce și-a adjudecat trofeul concursului, dar și premiul cel mare. Marele câștigător Survivor România 2021 a oferit un interviu pentru emisiunea Teo Show, direct din culisele Finalei.

Zanni: E prea frumos ca să fie adevărat! Mă simt foarte bine, nu sunt obisnuit cu sentimente de genul. Evident că nu sunt capabil în momentul de față să îmi exprim fericirea, bucuria și recunoștința față de oamenii care m-au susținut până acum și care au fost alături de mine și am simțit toată susținerea, cu care nu sunt obișnuit, nu am fost niciodată obișnuit. Și acum e prima lecție în care trebuie să învăț să primesc treaba asta și să văd cum se simte. Am 23 de ani de viață grea, nu doar la Survivor a fost greu, aici a fost un examen care a presupus să evaluez toate lecțiile pe care le-am invățat de-a lungul vieții. A fost foarte greu, dar a meritat. Până la urmă eu sunt obișnuit cu greul, pe bune acum, chiar nu mi-a venit să plâng de greu ce a fost. Mi-a fost foarte greu evident, dar sunt obișnuit, nu am problemă, nu sunt accidentat, trec mai departe. A meritat, mă bucur că am primit acest trofeu și că experimentez aceste senzații extreme.

Momenul ăsta m-a marcat. M-au marcat momentele în care emoția n-am putut să o mai controlez și a ieșit afară. Au fost niște momente care m-au marcat. M-au marcat și plecările anumitor concurenți de aici la care am ținut, Ana Porgras, Sebi, Cosmin, care nu a putut să vină aici.

E greu să spun că nu sunt obișnuit cu așa ceva, cu susținere, cu fericire. E frumos și este adevărat. O să încerc să nu mă grăbesc, să nu mă pripesc. Am câștigat această competiție, am câștigat mulți oameni de partea mea și acasă nu știu ce uși mi se mai deschid. O să rămân umil, să rămân același eu.

Ana Porgras: Am visat la momentul ăsta încă de când am plecat din competiție, mi-am dorit din tot sufletul să câștige Zanni și l-am susținut de acasă cu toată puterea mea.

Zanni: Orice ar fi, relațiile care au fost între noi, ne-am și urât, ne-am și iubit, cam asta a însemnat Survivor. A fost și greu, a fost și bine, dar nu o să o judec acum pe Elena, nu vrea să vorbesc despre asta, este o fată care a luptat, voi vorbi doar în termeni pozitivi.

Andrei de la Survivor, dezvăluiri despre Marea Finală

Andrei, primul concurent care s-a calificat în Marea Finală Survivor România 2021, a vorbit despre tot ce a însemnat pentru el să ajungă în ultima etapă a concursului, lucru la care nici nu visa.

Andrei: Am fost împăcat de când am intrat în finală, pentru mine a fost topul. Cum am zis, publicul ia decizia finală. Nu am visat la finală, am visat maxim să ajung la individuale. Dumnezeu m-a ajutat. Pentru mine este cea mai mare realizare a mea, sunt fericit și sunt fericit că mi-am făcut familia mândră. Nu e un capăt de lume și sper ca cei care m-au susținut la Survivor să mă susțină și în drumul meu de a ajunge campion mondial pentru că este visul meu.

