Imagini revoltătoare la o școală din Capitală! Un profesor s-a afișat în lenjerie intimă la cursul online: ”A fost un șoc să vad filmarea”

Un profesor din Capitală a stârnit revolta părinților, după ce s-a afișat în fața elevilor în lenjerie intimă. Întâmplarea a avut loc în timpul unui curs desfășurat online. Părinții copiilor susțin că bărbatul muta camera de filmat, arătând elevilor că este doar în lenjerie intimă.

„Pentru mine a fost un șoc când am vazut filmulețul. Am crezut ca nu e real, e imposibil ca un cadru didactic să facă așa ceva, am zis că nu se poate și că nu e real", a spus mama unui elev de clasa a XI-a.

Se pare că nu este prima dată când părinții elevilor sunt revoltați pe cadru didactic, ei susțin că de-a lungul cursurilor predate de el, acesta obișnuiește să-și jignească elevii constant.

„Jignește elevii, le vorbește urât, are momente când vorbește urât de cum arată unii copii. De exemplu, unei fete care a și plecat din cauza lui, pentru că purta o bluză cu umerii în jos i-a zis: Să nu mai vii așa îmbrăcată că nu mă pot abține. Nu cred că pot să fiu de acord să preia alți copii și să continue cu acest comportament. Ideal ar fi ca proful să nu mai fie în învățământ pentru că este nociv", a mai adăugat un părintele.

Un profesor s-a afișat în fața elevilor, la un curs online, doar în lenjerie intimă[Sursa foto: PixaBay]

Dascălul a intrat în concediu fără plată

În acest moment, profesorul se află în concediu fără plată. Părinții au depus plângere împotriva cadrului didactic la Ministerul Educației, la Inspectorat și la școală. Mai mult, reprezentanții școlii au început demersurile în urma sesizărilor primite.

„Faptul că părinții au depus și la Minister plângeri, noi nu știm. Știu că au depus la inspectorat și la școală. Noi am citit și analizat sesizarea și am dispus măsurile legale în vigoare, conform legii educației. E dreptul lui să fie în concediu fără plată, ne-a cerut din motive personale și conform Codului Muncii, are dreptul să îi aprobăm această cerere", a declarat directoarea Școlii Centrale din Capitală, Mariana Vișan.