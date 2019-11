Marina Almășan are 57 de ani, este vedetă cu state vechi de plată, locuiește în București și are un fiu rezultat din mariajul ei cu Victor Socaciu. De partea cealaltă, supranumit și “Regele asfaltului din Banat”, Georgică Cornu are 64 de ani, doi copii din prima să căsătorie, încheiată cu un divorț răsunător în anul 2013, la fel ca și cel al Marinei Almășan.

Citeste si: "Tremurăm ca niște piftii ordinare! Mi-e silă de lașitatea mea"! Marina Almășan, text dur despre ce înseamnă TVR

Citeste si: Mircea N. Stoian o demolează pe Marina Almăşan! "O prezenţă neplăcută prin aroganţă şi infatuare! A revoltat pe mulţi cu o declaraţie soc” EXCLUSIV

Marina Almășan a fost acuzată de destrămarea căsniciei afaceristului timișorean

De altfel, la începutul relației lor, Marina Almășan a fost acuzată că ar fi vinovată de destrămarea căsniciei afaceristului timișorean, lucru totuși nedovedit până acum și negat în permanență de către prezentatoarea TV.

În ciuda piedicilor întâmpinate la începutul poveștii lor de dragoste, multă vreme Marina Almășan și Georgică Cornu au avut o relație rezistentă și trainică, un lucru destul de rar întâlnit pentru cuplu care se iubește la distanță și face navetă, ea având job-ul încă în București și el în Timișoara. Mai mult, cei doi au mers și pe discreție, semn că o legătură amoroasă mai puțin mediatizată poate avea o șansă mai mare decât una trâmbițată prin ziare.

”La Timișoara merg destul de des, cam o data de două ori pe lună, în weekendul de regulă, acum, probabil că o să merg mai des. E un oraș care îmi place și sunt oameni foarte drăguți în mijlocul cărora mă simț că acasă. Dar, nicăieri nu e ca acasă. Da, la el merg (n.r: la omul de afaceri Georgică Cornu). Este o relație de prietenie și de ajutorare și de respect și un anume gen de iubire. Nu e iubirea aia nebună că la 18 ani, este o iubire mult mai profundă, mai așezată. E genul acela de relație care îți dă sentimentul că, în permanență, ai lângă ține un omul pe care te poți bază, pentru că nu e ușor să fii femeie singură în zilele noastre, un om care nu te minte și nu te înșală”, avea să declare Marina Almășan, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în urmă cu vreo doi ani.

Marina Almășan s-a certat cu Georgică Cornu anul trecut...din cauza fostei soții

În mod cu totul surprinzător, anul trecut, Marina Almășan avea să facă un pas înapoi în relația cu Georgică Cornu, pentru că, spunea ea, nu mai suporta scandalurile în care protagonistă era fosta soție a milionarului.

Marina Almășan s-a împăcat cu Georgică Cornu! Cum au fost surprinși de paparazzii

declara vedeta pentru Click.

Acum însă, la ceva vreme de atunci, mare supriză! Marina Almășan s-a împăcat cu Georgică Cornu și nu mai ascunde deloc acest lucru! Paparazzii WOWbiz.ro au surprins imagini în premieră, în care cei doi se țin de mână și se comportă ca un cuplu de îndrăgostiți. Prezentatoarea TV, îmbrăcată casual, în jeanși, bluză neagră, peste care a pus o geacă de fâș, și milionarul, și el într-o ținută relaxată, se plimbau printr-un mall din zona Băneasa, și nu se fereau deloc de ochii curioșilor, dimpotrivi, erau mai zâmbitori ca niciodată.