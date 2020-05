In articol:

Imagini socante au fost facute publice cu un hotel din Targoviste in care romanii intorsi din strainatate, aflati in carantina, sunt incuiati in camere.

Oamenii sunt disperati. Zeci de persoane au povestit publicatiei gazetadambovitei.ro ca nu au voie sa isi faca provizii, nu au apa sau mancare, nici produse de ingrijire personala. Romanii intorsi din strainatate erau incuiati in camerele de hotel pe motiv ca sunt in carantina pentru noul coronavirus si nu au voie sa paraseasca incinta stabilimentului.

Imagini socante cu un hotel din Targoviste in care sunt tinuti "ostatici" romanii intorsi din strainatate! "Lagar de exterminare!"

Discutie intre o persoana carantinata si un reprezentant al hotelului:

- Inchisi!

- Beti apa de la chiuveta, eu beau apa de la chiuveta, toata lumea bea apa de la chiuveta.

- Nu ma obligati sa beau apa de la chiuveta!

- Dar unde ati crescut, domne, de nu ati baut apa de la chiuveta?

- (...) Am fost prost ca am venit in tara. Am ajuns aici, in lagarul asta de exterminare! Va bateti joc de oameni?

- Duceti-va inapoi de unde ati venit, nu va tine nimeni cu forta!

- Nu mai furati hrana oamenilor!

- De ce ni se inchid usile?

Un roman incuiat in camera de hotel a stat de vorba cu jurnalistii de la gazetadambovitei.ro si a declarat ca sunt tinuti ostatici.

- Mancarea e insuportabila, e ca cea a cainilor. Am cerut sa mi se aduca mancare, am zis ca vreau sa o platesc, mi s-a spus ca nu am voie. Usa e inchisa, sotia mea are atacuri de panica. Nu am facut nicio infractiune, nu suntem condamnati! Respect legile in vigoare!

Dupa ce in fata hotelului au ajuns reprezentantii presei, iar oamenii tinuti in carantina si-au spus oful, conducerea hotelului a descuiat usile, scrie publicatia locala citata.