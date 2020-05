Zeci de cadavre descoperite intr-o groapa de gunoi. Stare de alerta!

In articol:

Resturi umane de la cel putin 25 de cadavre umane au fost descoperite intr-o groapa de gunoi dintr-un orasel mexican aflat in apropiere de Guadalajara. Autoritatile din El Salto dar si din toata tara sunt in alerta si banuiesc ca ar fi vorba despre "opera" unui violent cartel al drogurilor.

Potrivit unui comunicat de presa al Procuratorii din Jalisco, citat de CNN, cu ajutorul cainilor antrenati special, oamenii legii au descoperit "resturile a 25 de persoane neidentificate, precum şi cinci saci în care se presupune că ar putea fi alte resturi umane". Descinderea politistilor a avut loc dupa ce pe o straduta din El Salto, din apropierea gropii de gunoi, a fost vazut un caine cu o mana de om in gura. Timp de mai bine de 5 zile, autoritatile au desfasurat operatiuni de cautare in zona.

Zeci de resturi umane gasite la groapa de gunoi din orasul mexican El Salto

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, procurorii statului Jalisco banuiesc ca toate crimele au fost comise la comanda cartelului extrem de periculos Jalisco Nueva Generacion, care a urcat vertiginos in ierarhia crimei organizate dupa astfel de executii care starnesc oroare. Aceasta grupare criminala foarte periculoasa s-ar fi desprins din cartelul Sinaloa in urma cu 10 ani si cu timpul a devenit recunoscuta atat in Mexic cat si in intreaga lume, capatand respectul traficantilor.

Cautarile la groapa de gunoi din El Salto continua, sub atenta supraveghere a procurorilor. De la inceputul anului, in regiunea mexicana Jalisco au fost descoperite sute de parti de cadavre umane aruncate in diverse gropi de gunoi.

