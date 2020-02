În urmă cu o săptămână, un incident șocant a zguduit lumea bună a Capitalei! Duminică dimineața, la orele 5.00, Daniela Crudu a fost victima unui eveniment înfiorător, concret, vedeta a ajuns la spital, desfigurată în urma unei agresiuni… conjugale!

Daniela Crudu, bătută măr de iubit!”Dacă nu reușeam să fug, m-ar fi omorât”

Cu mâinile și picioarele făcute praf, bătută cu sălbăticie, Daniela Crudu a venit, de Urgență, la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Universitar, într-o stare gravă, după ce a fost agresată de iubitul ei croat. Culmea, totul s-a petrecut după ce se distrase maxim la un restaurant de lux din București, alături de cea mai bună prietenă a ei, Mădălina Pamfile. ”Dacă nu reușeam să fug, m-ar fi omorât”, au fost cuvintele vedetei, care, în mod ciudat, de teamă sau din alte motive, nu a vrut să depună plângere.

Toate aceste informații au readus în memoria oamenilor felul în care Cruduța a avut de-a lungul timpului relații cu bărbații din viața ei, atât Mucifer, cât și Mihai Costea fiind la fel de violenți și destul de reci cu fosta asistentă păcătoasă în condițiile în care ea a fost mai mereu o…ispită!

Drept dovadă, în urmă cu 11 ani, când Daniela își făcea debutul la tv în cadrul emisiunii ”Test de fidelitate”, ea avea rolul unei femei care să atragă în mreje pe soțul sau iubitul unei alte femei. ”Am miere pe buze! Fără lipsă de modestie, am succes la bărbați. Am pozat în multe reviste, am fost la concursuri de miss. Toți întorc privirea după mine și îmi fac complimente. Vreau să fac o carieră din modelling. Tot timpul vreau să arăt bine. Vreau să seduc bărbatul de lângă mine, am încredere în mine și sunt plăcută", spunea Daniela Crudu la vremea aceea.

Acum însă, ea pare să nu mai aibă aceeași părere. Mai mult, Daniela Crudu și-ar vrea șterse fotografiile de acum 11 ani , în care era apărea vopsită blond, cu forme rubensiene și plină de coșuri pe față.