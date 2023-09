„Îmi place să merg la shopping” Câți bani investește Cosmina Păsărin în haine? Vedeta vizitează chiar și magazinele second-hand: „Poți găsi lucruri foarte interesante”

In articol:

Cosmina Păsărin are, de mulți ani, o carieră în televiziune și arată impecabil de fiecare dată când apare în fața publicului. De curând, vedeta a dezvăluit câtă atenție oferă articolelor vestimentare și cât de mult cheltuie pentru a-și mări garderoba.

Cosmina Păsărin, o împătimită a shopping-ului

Cosmina Păsărin a recunoscut că este mereu atentă la înfățișarea ei și că mersul la cumpărături este o activitate care îi face plăcere. Totuși, deși merge des la shopping, vedeta a dezvăluit că nu investește sume imense în garderoba ei, ba din contră, nu cheltuie banii pe piese vestimentare sau accesorii mult prea scumpe. Bruneta este atentă la lucrurile pe care le achiziționează și cumpără orice articol care îi place, fără a ține cont de magazin. Mai mult, Cosmina Păsărin a dezvăluit că deține articole vestimentare și din magazinele second-hand, mărturisind că în astfel de locuri poți găsi lucruri foarte interesante.

Citește și: Bianca Drăgușanu și-a câștigat primii bani la vârsta de 16 ani! Vedeta a povestit cum a început afacerea ei care astăzi îi aduce un profit considerabil: „ Cumpăram lucruri de la second hand și le vindeam la școală pe alocații”

„De obicei sunt foarte atentă la felul în care arăt și la felul în care mă prezint în societate. Nu aș putea să spun că sunt o persoană care duce într-o notă extremă această latură pentru modă, dar sigur îmi place să fac tot felul de alegeri vestimentare dar toate până la o limită, dar îmi place să încerc ținute noi, stiluri noi (...) Eu nu sunt o persoană care face investiții foarte mari, îmi plac hainele, îmi place să merg la shopping recunosc, însă nu duc lucrurile într-o zonă extremă și nu achiziționez piese vestimentare foarte scumpe, nu achizionez genți foarte scumpe. Am cumpărat în anii trecuți, fără probleme haine de la mâna a doua. Poți găsi lucruri foarte interesante într-un second-hand. Nu spun niciodată, nu. Atâta vreme cât mă găsesc într-o ținută, de ce nu? Nu am vreo problemă”, a declarat Cosmina Păsărin pentru Click.ro.

Citeste si: Ce se întâmplă cu pensiile românilor în anul 2024? Anunțul oficial făcut de Marcel Ciolacu- kanald.ro

Citeste si: Cel mai înspăimântător sunet din lume a fost reprodus. Era folosit la sacrificiile umane- stirileprotv.ro

Citește și: „Este normal să ne-o ia copiii înainte?” Amalia Enache, mărturisiri surprinzătoare despre fiica sa! Jurnalista este impresionată de curajul Almei: „Clar mi-a luat-o foarte înainte”

Cosmina Păsărin nu cheltuie mulți bani pe haine [Sursa foto: Instagram]

Cosmina Păsărin nu se gândește la căsătorie

Deși are 41 de ani, Cosmina Păsărin nu a făcut până acum pasul cel mare. Mai mult, în urmă cu ceva timp, vedeta mărturisea că nu s-a gândit niciodată să se căsătorească și nici nu a avut ca scop în viață să își unească destinele cu un bărbat.

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Au ieșit la iveală detalii noi despre ce probleme ”costisitoare” avea fostul soț al Oanei Zăvoranu, în timp ce avea o relație cu ea- radioimpuls.ro

Citește și: Răzvan Botezatu știe cum se face banul! L-am surprins în plină activitate la Eforie. Afacerea de care puțini știau| EXCLUSIV

„Eu nu sunt o persoană care s-a gândit la acest aspect sau la această etapă a vieții (n.r. la căsătorie) de-a lungul timpului. De ce? Nu știu să îți spun. Pur și simplu cred că așa sunt construită. Nu am făcut un scop din asta, nu a reprezentat o miză pentru mine, nu am vrut să fac neapărat acest pas și tocmai de aceea, acum cu atât mai mult sunt mai liniștită din punctul ăsta de vedere, pentru că nu e ceva ce simt că trebuia să fac și nu am făcut. E ok așa, adică e perfect în regulă”, a spus Cosmina Păsărin în cadrul unei emisiuni TV.