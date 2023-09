„Este normal să ne-o ia copiii înainte?” Amalia Enache, mărturisiri surprinzătoare despre fiica sa! Jurnalista este impresionată de curajul Almei: „Clar mi-a luat-o foarte înainte”

In articol:

Amalia Enache este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare de știri din țara noastră. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria televiziunii, având un parcurs profesional demn de invidiat. De asemenea, încă de la primele sale apariții în lumina reflectoarelor, jurnalista a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

În ciuda faptului că este tot timpul prezentă pe micile ecrane și telespectatorii au senzația că o cunosc deja foarte bine, în realitate, Amalia Enache alege să nu vorbească foarte mult despre viața personală. Chiar și în aceste condiții, vedeta are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, cu care are o relație foarte specială.

Amalia Enache, impresionată de fiica sa

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Amalia Enache are o carieră de succes, motiv pentru care este mai tot timpul implicată în o mulțime de proiecte. Chiar și în aceste condiții, a învățat să jongleze între rolul de jurnalistă și cel de mamă. Se pare că până în acest motiv a reușit să facă acest lucru cu brio și asta pentru că are o relație demnă de invidiat cu fiica sa, despre care are numai cuvinte de laudă.

Cele două au avut parte de o vacanță de vis, iar vedeta mărturisește că este impresionată de aptitudinile și curajul pe care îl are fiica sa, chiar de la o vârstă fragedă. Se pare că știe să înoate foarte bine și este extrem de perseverentă.

Citește și: Amalia Enache a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiica sa, Alma: „A mers cu mine peste tot” Cum se înțelege, de fapt, jurnalista cu tatăl copilului său: „Are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Expert francez: Simona Halep trebuia să aibă de 100 de ori mai mult Roxadustat la analize, ca să poți spune că s-a dopat- stirileprotv.ro

„Am făcut niște fotografii cu un aparat subacvatic. Fata mea este numai în apă. Este o sirenă. Și-a și luat o coadă de sirenă împreună cu prietena ei și au învățat să înoate inclusiv stilul ăla de înot. Cred că la fluture e folosit, dar e chinuitor cu picioarele strânse. Au întotat toată piscina cap coadă. Eu nu am îndrăznit să mă transform în sirenă. Sunt foarte necurajoasă față de fata mea în ceea ce privește apa. Fac și eu mici mișcări pe acolo și o aplaud pe ea când o văd cât stă sub apă, cât înoată, cât e neobosită. Clar mi-a luat-o foarte înainte în privința cutezanței.” , a mărturisit Amalia Enache pentru Ego.ro.

Amalia Enache este profund impresionată de fetița sa [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Prin ce a trecut Amalia Enache în vacanța din Barcelona!? Prezentatoarea TV nu s-a putut abține și a răbufnit. Întâmplarea care a făcut-o să reacționeze, în orașul iubit de turiști: „Mirosul devine insuportabil”

Se pare că nu doar înotul este pasiunea Almei, ci și cursurile de canoe, pe care le-a frecventat în timpul taberei de vară. Se pare că pentru Amalia Enache și fiica sa a fost o vară cu foarte multe aventuri și lecții importante de curaj. Fără îndoială, jurnalista este impresionată de fata sa și are cu ce să se mândrească. În ciuda faptului că are doar șapte ani, Alma are deja o mulțime de calități, motiv pentru care prezentatoarea TV mărturisește că i-a luat-o înainte în foarte multe privințe, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru ea.

Citeste si: „Două infracțiuni una peste alta, care se sancționează cu închisoare.” Motivul pentru care Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană se află din nou în proces- kfetele.ro

Citeste si: Ziua pompierilor 2023. Pe ce dată are loc? Programul activităților și ceremoniilor din țară!- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a suferit un accident în timpul unui eveniment. Cum se simte vedeta- radioimpuls.ro

Citește și: Transformarea suferită de Amalia Enache, după ce a ajuns pe masa de operație. Ce i se întâmplă acum: „Nu e ceva ce pot să controlez”

„Are și IT la școală. Încearcă puțin din fiecare, dar cea mai mândră sunt de ea cum s-a descurcat și în tabăra de vară, unde a învățat să conducă un canoe. A avut în fiecare zi, de două ori pe zi, cursuri de canoe și de înot. Deci îți spun că nu îmi rămâne decât să mă apuc de kite, de ceva. Îți promit că voi învăța să pilotez un balon ceva ca să țin și eu pasul cu ea. Până la urmă, este normal să ne-o ia copiii înainte? Dar am și eu calitățile mele: sunt tocilară. Știi cât am citit, cât am stat pe șezlong toată vacanță? Eu sunt aia așa mai statică și ea să zburde.”, a mai spus jurnalista pentru sursa menționată anterior.