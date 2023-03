"Îmi spuneau că nu mă ia nimeni cu un copil!" Ioana Ginghină, interviu răvășitor pentru WOWbiz! Actriței nu i-a fost ușor să o ia de la capăt după divorț | EXCLUSIV

In articol:

Ioana Ginghină este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. Aceasta a fost căsătorită cu Alexandru Papadopol, însă în urmă cu câțiva ani au divorțat. Cei doi au rămas în relații foarte bune, de dragul fiicei lor, Ruxandra.

Ioana Ginghină, totul despre șansa unei noi povești de iubire

Acum, Ioana se pregătește de o nouă nuntă, alături de actualul iubit, Cristi Pitulice.

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristi Pitulice, cel care i-a readus zâmbetul pe buze, după divorțul de Alexandru Papadopol. Deși mulți nu credeau că își va putea reface viața, Ioana Ginghină a avut speranță și l-a întâlnit pe viitorul ei soț. Într-un interviu exclusiv, ne-a povestit prin ce trece acum și cum a decis să fie deschisă spre a începe o nouă poveste de iubire, după divorțul din 2018.

"Eu acum prin ce trec...un lucru pe care îl urăsc la propriu. Cristi a venit în viața mea, toate doamnele și domnișoarele îl văd pe Cristi ca pâinea lui Dumnezeu, chiar este, mă tratează ca pe o prințesă, mă ia și de nevastă acum. Ghici ce se spune: Ai avut noroc. Mor când aud asta. Nu e că am avut noroc. Odată că e și după sufletul omului, dar am fost și foarte deschisă. Eu, teoretic, după ce am ieșit și am fost pregătită să date-uiesc. Practic, în 2018 s-a produs ruptura, dar eu în 2019 am declarat. Îmi aduc și acum aminte, eram la un eveniment, aranjată și mă întreabă care e secretul căsniciei și am zis las-o așa, că eu nici nu mai stăteam cu omul în casă. Când am fost pregătită să ies, am ieșit cu tot sufletul. Îmi spunea lumea că e greu, că nu mă ia nimeni cu un copil, ziceam pleacă mă de aici cu textele tale, nu am nevoie de așa ceva, închidere de energie. Dacă la tine e așa, la mine nu e. Am început să ies și vreau să spun că a avut tot soiul de experiențe foarte frumoase. Eu nu am întâlnit în toată acea perioadă un bărbat care să fie prost crescut sau care să vrea de la mine doar sex. Nu am continuat pentru că nu s-a potrivit să mergem mai departe.", a declarat Ioana Ginghină.

Cum s-a cunoscut Ioana Ginghină cu viitorul ei soț?

Ioana Ginghină a spus-o clar! Există dragoste și după 40 de ani și după un mariaj eșuat. Actrița ne-a mai povestit cum s-a cunoscut cu Cristi Pitulice și când a luat naștere o adevărată poveste de iubire.

"Pe vremea aia mergeam și la psiholog și îmi spunea că atrag ce gândesc. Uite dovadă că a fost, nu am avut noroc. Inima și iubirea nu au vârstă. Asta e chestia, trebuie să fii deschis, să știi că există. Pe Cristi l-am cunoscut în aprilie 2019, dar am ieșit abia în octombrie, pentru că până atunci eram cu mințile în alte părți. El organiza evenimente pentru copii și eu la fel, iar el a avut nevoie de niște produse de la mine. Atunci s-a înfiripat ceva.", a mărturisit Ioana Ginghină, la WOWnews.

