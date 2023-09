Împăcarea momentului în showbiz! Bia Khalifa și Dani Mocanu și-au mai acordat o șansă, după o despărțire cu mare scandal. Blondina, dezvăluiri neașteptate despre relație: „Ne-am maturizat”

In articol:

În urmă cu mai mulți ani, Bia Khalifa a avut o relație controversată cu Dani Mocanu, care însă s-a terminat cu mare scandal. Cei doi au apărut atunci în spațiul public și au făcut acuzații grave unul la adresa celuilalt, dar se pare că sentimentele dintre cei doi au fost extrem de puternice, motiv pentru care în prezent au decis să-și mai acorde o șansă.

Așa se face că, tânăra și cunoscutul manelist s-au împăcat, iar despre acest subiect a vorbit chiar Bia Khalifa, care a dezvăluit că acum se înțelege foarte bine cu bărbatul, mai ales că amândoi s-au maturizat, asta fiind un plus pe lângă sentimentele puternice pe care le au unul pentru celălalt.

"Da, noi ne-am împăcat de foarte mult timp! Atât eu, cât și Dani, ne-am maturizat. Mi-ar plăcea să opresc timpul acum, ne înțelegem atât de bine, și ca iubiți, și ca prieteni. Este o buclă temporară care se tot repetă. De 7 ani, de când mă cunosc cu el, a reușit să mă țină aproape, are niște calități extraordinare. Noi degeaba încercăm să fim prieteni, nu există așa ceva după iubire, este ori ura, ori indiferență. În cazul nostru este iubire și așa a fost mereu.", a declarat Bia Khalifa, pentru Spynews.ro.

Bia Khalifa și Dani Mocanu se întâlnesc destul de des, deși manelistul se află în arest la domiciliu

Chiar dacă în prezent Dani Mocanu se află în arest la domiciliu, Bia Khalifa spune că face tot posibilul să se întâlnească cu bărbatul. Tânăra este cea care face eforturi mari pentru a-și vedea partenerul, aceasta fiind cea care merge la el.

"Noi ne vedem des, acum are Joanna mașină, sora mea, și mergem pe la el, acum pe 19-20 ma duc la el. Nu ne facem planuri, îl cunoașteți destul de bine pe Dani Mocanu, precum o cunoașteți și pe Bia Khalifa. Pentru o discuție de viitor nu este momentul, știm, și eu, și el ce vrem, dar nu este încă momentul să ne spunem unul celuilalt. Ținând cont că fratele meu este și la închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o, știu cât este de greu să fii izolat și închis, acum are cea mai multă nevoie de mine, Dani. Dar mai ales Tibi, fratele meu pe care îl iubesc din toată inima. Nu îmi place să văd persoanele dragi că suferă, privați de libertate. Fratele meu, Tibi, este la fel de important ca Dani. Nu am încercat vreodată sa îl înlocuiesc, dacă am avut ceva cu alți bărbați, înseamna că așa a fost. Dar sunt chestii de moment... Dani este primul bărbat din viața mea și cred că așa o să rămână. Pentru că deja am ce îmi doresc, eu nu mai am motive să caut.", a mai declarat blondina

Bia Khalifa [Sursa foto: Instagram]