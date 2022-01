Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian a cerut mai mulți bani la salariu și a ajuns să se judece cu directorul liceului la care predă! EXCLUSIV

In articol:

Doru Gusman, impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, nu a renunțat la activitatea didactică, el fiind angajat la un liceu din Craiova ca profesor de limba franceză. Anul trecut, el a dat în judecat conducerea instituției, alături de alți membri ai sindicatului profesorilor.

Doru Gusman a cerut o mărire de 35% a salariului de profesor, începând cu 2017

Gusman a cerut o majorare cu 25% a salariului de bază începând cu anul 2017 precum și una cu 10% pentru activitatea de diriginte. Impresarul a făcut această cerere pe baza modificărilor aduse în legislație începând cu anul 2017 care promitea bani în plus bugetarilor și care, spunea el, nu au fost aplicate corect în cazul său și al altor colegi.

În plus, Gusman a cerut aplicarea unor dobânzi penalizatoare pentru perioada în care a fost privat de banii care i se cuveneau precum și actualizarea respectivelor sume în funcție de rata inflației.

”S-a solicitat și plata pe viitor a majorărilor/creșterilor salariale, după pronunțarea sentintei, pe baza aceluiași raționament precum și obligarea pârâtei la actualizarea sumelor datorate în funcție de rata inflației, plus plata dobânzii legale penalizatoare aferente, începând cu data nașterii dreptului și până la plata efectivă, invocând prev.art.1530, 1531 C civ, 1535 C Civ, O.G. 13/2011”, se arată în dosar.

Judecătorii i-au oferit doar 10%

Tribunalul Dolj a tranșat rapid problema, după o singură înfățișare dar a dat dreptate doar în parte angajatorilor. Astfel, Doru Gusman s-a ales cu o creștere de doar 10% a salariului de bază, reprezentând sporul pentru orele de dirigenție, suma urmând să fie calculată de la 1 ianuarie 2019 (nu din 2017, așa cum ceruse inițial)

și actualizată în funcție de indicele de inflație, plus dobânzi penalizatoare. Toate celelalte cereri au fost respinse.

”Față de cele expuse mai sus, având în vedere și dispozițiile art. 272 din codul muncii, în conformitate cu care, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare, instanța va admite în parte acțiunea, va obliga pârâta să calculeze și să achite membrilor de sindicat reclamanți diferențele de drepturi salariale”, se arată în motivarea instanței.

