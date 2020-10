In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Cenk nu renunta la Cemre

Cand Cemre da nas in nas cu Agah, lucrurile scapa de sub control. Boierul este decis sa o pedepseasca aspru pe Cemre, care a indraznit sa vina in vizita la Nedim, si nu ii mai permite tinerei sa se mai apropie de familia lui. Seher traieste o durere dupa alta. Dupa problemele pe care le are cu Cemre, si Civan ii urmeaza surorii sale, pentru ca boierul il elibereaza din functia de sofer. Doar Ceren este singura “agreata” in familia Karacay, insa doar atata timp cat se supune ordinelor lui Seniz.

Pentru Cemre se iveste ocazia de a-i spune mamei sale cum se comporta, de fapt, Ceren cu Nedim, insa cea din urma neaga toate acuzatiile. Seher este socata de ceea ce aude si ii vine greu sa creada ca Ceren poate fi atat de diabolica. Totusi, suspiciunea ramane pentru biata mama si gandurile nu ii dau pace.

Cenk are o disputa aprinsa cu tatal sau si in urma ei tanarul decide sa plece departe de familie, chiar sa paraseasca tara. Gandul insa ii sta numai la Cemre, iar lucrurile capata o alta turnura. Ce se intampla atunci cand Cenk schimba planul de dragul iubirii?

Nu ratati un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, in aceasta seara, incepand cu ora 20:00, la Kanal D.