In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Seniz, intre viata si moarte, pe patul de spital

Seniz se zbate intre viata si moarte, pe patul de spital, in vreme de Agah incearca sa-si demonstreze nevinovatia in accidentul suferit de sotia sa.

Seniz, în pericol de moarte

Nedim contribuie, cu succes, la eliberarea din inchisoare a unchiului sau, iar Agah decide, in cele din urma, ca nu se mai intoarce la conac. Prea multe amintiri triste il invadeaza pe omul care simte ca a trait 25 de ani de casnicie intr-o continua minciuna. (Dezvaluri ale actritei Mine Tugay, Seniz, din serialul „Nemilosul Istanbul”: „Nici nu ma mai uit in oglinda!”)

Cenk nu este impacat cu gandul ca Nedim este mereu in preajma lui Cemre, si de aici pana la un scandal monstru este doar un pas.

Nimeni insa nu banuieste ca Oya, terapeuta lui Nedim, are o contributie uriasa in toate problemele care s-au abatut, in ultima vreme, asupra familiei Karacay.

Nu ratati in aceasta seara, de la ora 20:00, un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.

Cum reușește actrița care o interpretează pe Seniz să se mențină în formă

Deși are 43 de ani, actrița care o interpretează pe Seniz în serialul Nemilosul Istanbul arată foarte bine și mulți se întreabă cum reușește să se mențină în formă. Intr-un interviu oferit jurnalistilor turci, Mine Tugay a dezvaluit cum reuseste sa-si pastreze silueta de invidiat si ce face pentru a fi mereu in forma.

“De la varsta de 17 ani si pana la 30 de ani greutatea mea era constanta, aveam 47 de kg. In acea perioada am incercat sa ma ingras putin si am reusit adaugand, in alimentatia mea, mai mult de ulei de pește, lapte si produse lactate, pe care le consumam, in diverse <forme>, seara. De atunci incerc sa mentin greutatea deoarece corpul meu este obisnuit asa, iar un kilogram sau doua in plus ma fac sa ma simt inconfortabil… Nici nu ma mai uit in oglinda J.

Mai mult, consider ca, in contextul profesiei mele, fizicul conteaza, iar sanatatea, de asemenea, este foarte importanta. Recunosc ca, la toate acestea, se adauga si faptul ca am o frumoasa mostenire genetica; si mama mea a fost slaba, indiferent de varsta J”, a marturisit actrita intr-un interviu acordat publicatiei Habertürk (sursa: https://www.haberturk.com/saglik/haber/1115697-guzel-ince-ve-zarif)