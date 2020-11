In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Ceren se razbuna pe Seniz

Nemilosul Istanbul

Barbatul pune mana pe inregistrarea in care Nedim marturisea tot ceea ce s-a intamplat in copilaria lui, fapte care o vizeaza pe Seniz. Agah nu reuseste insa sa asculte totul pana la capat pentru ca sufera un atac de cord. Barbatul ajunge de urgenta la spital.

Seniz respira usurata cand vede ca marele ei secret nu s-a aflat, insa nu banuieste ce urmeaza sa se intample. In mod miraculos, starea lui Agah se imbunatateste si acesta se reintoarce in sanul familiei. Ceren nu uita dusmania pe care o are cu soacra ei, si face in asa fel incat Agah sa afle adevarul complet despre sotia sa. Cand barbatul descopera legatura dintre Seniz si raposatul lui frate, <turbeaza> de furie. El pleaca in cautarea lui Seniz, dar femeia este de negasit…

