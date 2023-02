Care este, de fapt, relația dintre Alexandra Dinu și Ștefan Lungu? Cunoscutul om de televiziune a spus acum ce îi leagă: ”Așa s-a născut și uite că nu moare”

In articol:

Ștefan și Anca Lungu au fost căsătoriți multă vreme, dar mereu, chiar și după divorț, au preferat discreția în ceea ce privește viața personală.

Însă, în ceea ce-l privește, despre cunoscutul om de televiziune s-a tot zvonit de-a lungul timpului că ar forma un cuplu cu Alexandra Dinu.

Citește și: Adrian Mutu rupe tăcerea despre cele două divorțuri: "La început e mișto, după lucrurile se schimbă". Cu ce lecție a rămas după despărțire: "Karma asta"

Care este, de fapt, relația dintre Alexandra Dinu și Ștefan Lungu [Sursa foto: Facebook]

Ștefan Lungu, prieten la cataramă cu Alexandra Dinu

Și asta pentru că nu puține au fost dățile când au fost văzuți împreună. Dar se pare că, de fapt, adevărul este altul.

Citeste si: “Cred că e foarte rănită.” Catinca Roman a răbufnit, după ce a auzit cuvintele spuse de Oana Roman la adresa ei- kfetele.ro

Conform spuselor lui, între el și fosta parteneră a lui Adrian Mutu s-a legat o adevărată prietenie, care durează de mai bine de două decenii.

Pasiunea pentru televiziune i-a adus împreună și din acea clipă nimeni și nimic nu i-a mai despărțit.

Au fost unul lângă celălalt la bine, dar mai ales la rău, motiv pentru care au decis să facă tot posibilul ca ceea ce au construit să nu se dărâme niciodată.

Din punctul său de vedere, Alexandra Dinu fiind una dintre cele mai de preț persoane pe care viața i le-a scos în cale.

“Nu mai țin exact cum, dar cred că era în ’97 sau ’98. De atunci am rămas agățați unul de celălalt ca doi prieteni foarte buni care, de câte ori au momente frumoase sau mai puțin frumoase, se reunesc, indiferent unde am fi. Despre asta este vorba. Cred că în viață, dacă ai parte de un prieten adevărat, este bine să ții de el cu dinții. Asta fac eu cu Alexandra de foarte mulți ani. Nu cred că am avut până acum, în afară de prietenii mei din copilărie, o prietenie mai onestă și mai curată decât cea cu Alexandra”, a spus Ștefan Lungu, conform ego.ro.

Citește și: Adrian Mutu a suferit după despărțirea de Alexandra Dinu. Antrenorul de fotbal, mărturisiri inedite despre căsnicia cu actrița: ”A fost o iubire fulgerătoare”

Însă, deși pe cei doi îi leagă doar o adevărată prietenie, după cum spune chiar Ștefan, ce se întâmplă cu zicala conform căreia nu există o astfel de relație între o femeie și un bărbat?

Ei bine, în acest caz, omul de televiziune desființează cu totul vechea vorbă și spune că între el și Alexandra Dinu nu a existat niciodată alte conotații, totul fiind bazat pe onestitate, comunicare și susținere. Motiv pentru care relația lor de prietenie a funcționat atâția ani și va mai dura cel puțin încă pe atât.

“Da, normal că există. (n.r. prietenie între un bărbat și o femeie) Dacă este onestă și nu are alte conotații, alte povești în partea de subsol, da, există. La noi așa s-a născut și uite că nu moare”, a mai adăugat fostul soț al Ancăi Lungu.