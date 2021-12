În ce zile pică Crăciunul în 2021? Vezi câte zile libere legale sunt de sărbători în acest an

In articol:

În ce zile pică Crăciunul în 2021? Sărbătoarea se mai numește și Nașterea Domnului. Vezi ce semnificație are această sărbătoare celebrată în întreaga lume.

În ce zile pică Crăciunul în 2021?

Crăciunul este sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos și se celebrează în fiecare an la data de 25 decembrie. Însă în acest an, Crăciunul pică în zilele de weekend, respectiv sâmbătă și duminică, astfel angajații nu beneficiază de zile libere plătite în plus.

Crăciunul este una din cele mai așteptate sărbători de pe an, iar în jurul acesteia se respectă o mulțime de tradiții și obiceiuri.

Crăciunul marchează Nașterea Domnului Iisus Hristos și este una dintre cele mai importante sărbători de peste an.

Citeste si: Când începe Postul Crăciunului 2021. Vezi în ce zile se dă dezlegare la pește în post

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

Pe ce dată e Crăciunul în 2021. Sărbătoarea se mai numește și Nașterea Domnului [Sursa foto: PixaBay]

Crăciunul 2021. Semnificația sărbătorii

În ajun de Crăciun, pe 24 decembrie, preoții merg din casă în casă cu icoana ca să vestească Nașterea Domnului. Gospodinele fac curățenie în casă și pregătesc masa de Crăciun, plină de bucate îmbietoare, iar copiii merg la colindat, vestind Nașterea Domnului.

Citeste si: Câți ani are Moș Crăciun, întrebarea de pe buzele tuturor copiilor

Creștinii sărbătoresc Crăciunul de peste 2000 de ani. Această sărbătoare celebrează Nașterea Domnului Iisus Hristos. Crăciunul este o sărbătoare care se petrece în familie, fiind marcată de obiceiuri și tradiții precum colindele, venirea lui Moș Crăciun, împodobirea bradului și masa specială pregătită pentru a sărbători alături de cei dragi.

În tradiţia populară se spune că Fecioara Maria trebuia să-l nască pe fiul lui Dumnezeu şi umbla, însoțită de Iosif, din casă în casă, rugând oamenii să-i ofere adăpost.

Ajunsă la casa bătrânilor Crăciun și Crăciunoaia, aceștia nu o primesc pentru a nu le "spurca" locuinţa prin nașterea unui copil conceput din greșeală.

Ajunsă la capătul puterilor, Maria a intrat în ieslea vitelor, unde au apucat-o durerile nașterii. Crăciunoaia a auzit-o şi i s-a făcut milă, astfel încât a ajutat-o în rol de moașă. Crăciun a aflat, s-a supărat și i-a tăiat bătrânei mâinile, apoi, de frică, a fugit de acasă.

Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu apă, l-a încălzit și l-a dus să spele copilul. Maria i-a zis să încerce apa și când a băgat cioturile mâinilor, acestea au crescut la loc. În altă variantă a poveștii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei și acestea cresc la loc.

Citeste si: Când începe postul Craciunului in 2021 și cât ține acesta

Pe ce dată e Crăciunul în 2021. Sărbătoarea se mai numește și Nașterea Domnului [Sursa foto: PixaBay]

Crăciunul 2021. Cele mai originale urări cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Vă îmbrațișez cu drag. Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată!

M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu brad de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!

Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice!

Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii, dragi părinți!

Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite!

Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmaluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, atmosfera de bucurie iată că şi Craciunul învie. Crăciun Fericit!

Moșul vine tiptil, niciodată nu-l simțim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie. Un Crăciun fericit!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada! Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!

Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine!

Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare!

Îți voi pune toată dragostea mea în cadoul de Craciun. Te iubesc și vreau să petrecem împreună ajunul sărbătorii!

Îți voi pune toată dragostea mea în cadoul de Craciun. Te iubesc și vreau să petrecem împreună ajunul sărbătorii! Crăciun fericit, iubitul meu! Să ne pierdem printre globuri și beteală, să alergăm prin ninsoare ca niște copii!

Cel mai frumos lucru la acest Crăciun este că mă pot încălzi în brațele tale. Îți mulțumesc pentru că mă faci fericită!

Îți doresc, din inimă, sarbatori fericite! Sărutul tău pasional va fi cel mai frumos cadou de Crăciun, așa că vino și sărută-mă. Vreau să simt toată dragostea ta!

Dragostea înseamnă spiritul Crăciunului! Nu uita că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!

Lumina sfântă din Ajun să vă aducă în suflet un Crăciun veșnic! Sărbători fericite!

Cete de îngeri să coboare în casa voastră și să vă aducă vestea cea mare. Iar cel ce s-a născut, să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea sa!

Ȋn seara asta, ȋngerii coboarӑ, cu Vestea Bunӑ te ȋnconjoarӑ, amintindu-ți de Iisus, pruncul iubit nespus. Doresc ca cel nӑscut ȋn ieslea cea sӑracӑ, loc ȋn inima Ta sӑ-și facӑ!

Sӑrbӑtori Fericite și numai bucurii! Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune pentru anul care vine. Crăciun fericit!

Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor. Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănatate și multă înțelepciune pentru anul care vine. Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat! Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine!

Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin!

Distribuie pe: