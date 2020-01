Dacă în mediul online, cearta lui Abi Talent cu Alex Velea a luat dimensiuni nebănuite, tot mai multe persoane publice implicându-se în scandal, în plan personal, iubitului Antoniei îi merge tot mai bine. Alex Velea și Antonia s-au mutat de curând într-o vilă luxoasă, care conform specialiștilor imobiliari costă circa 500.000 de euro.

Potrivit click.ro, Alex Velea și Antonia s-au mutat în noua lor casă de câteva săptămâni. După ce au stat mult timp în chirie, Alex Velea și Antonia au cumpărat o vilă în zona Pipera, unde s-au mutat împreună cu băieții lor.

Mădălin Voicu aruncă bomba în scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent: ”E o înscenare, sunt vorbiți să își facă reclamă”

Alex Velea este protagonistul unui scandal cu Abi Talent. Cei doi și-au aruncat vorbe grele în mediul online și au creat o întreagă telenovelă, în care s-au implicat și alte persoane publice.

Ei bine, acum Mădălin Voicu susține că tot acest scandal dintre Alex Velea și Abi Talent ar fi făcut pentru celebritate.

”Problema este că eu cred că e o înscenare, cred că sunt vorbiți să își facă reclamă. Nici măcar caterincă nu e. Sunt lucruri de prost gust care nu au nimic în comun cu lucrurile pe care le înțelegem noi, oamenii normali. De acum un an am auzit de Abi ăsta. I-am dat telefon și i-am spus că sunt Mădălin Voicu, șeful la țigani, mi-a spus că el e șeful. L-am rugat să mă sune taică-su și m-a sunat după cinci minute. I-am zis să se întâlnească Abi cinci minute cu băieții mei care îl admiră și îl ascultă tot timpul. Ai mei erau emoționați, au făcut o poză și au plecat. Cred că are un impresar, că nu îi duce mintea pe ăștia, care îi spune cum ar trebui să sune piesele”, a declarat Mădălin Voicu la TV despre scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent, conform kanald.ro