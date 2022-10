Incendiu în Pasajul Unirii! Momentul în care mașina a luat foc, surprins de camere. Cine se afla în autoturism: „Nu este corect”

In articol:

Cu câteva ore în urmă, participanții la trafic care circulau prin Pasajul Unirii au avut parte de clipe de groază după ce o mașină a luat foc din senin, în timp ce mergea.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere aflate în pasaj, se pare că flăcările au pornit din partea din față a automobilului, cel mai probabil de la motor.

Mașina în flăcări. [Sursa foto: Cameră de supraveghere]

Citeste si: Tragedie în Capitală! Un tânăr de 19 ani a fost spulberat pe trecerea de pietoni. Oamenii au ieșit în stradă în urma accidentului: „Nu este primul copil care o pățește”

Citeste si: Vlăduța Lupău, reacție vulcanică în urma unui comentariu legat de numele copilului ei. “Ce nu poți tu de grija lui…”- kfetele.ro

Citeste si: Mort timp de 90 de minute și readus la viață de medici, bărbatul din imagine povestește ce a văzut DINCOLO: „Nu e ceea ce crede lumea!"- bzi.ro

În mașina care a luat foc se aflau trei adulți și un bebeluș

În imaginile surprinse se observă că imediat ce mașina a luat foc, pasagerii au coborât din mașină cât de repede au putut. Astfel, pentru că au reacționat la timp, nu au existat victime.

Din cauza incidentului, traficul în pasaj a fost blocat în totalitate. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri.

Totuși, misiunea de stingere a focului nu ar fi mers însă pe roate pentru că martorii spun că prima mașină a salvatorilor nu a putut pătrunde în pasaj pentru că era prea înaltă.

Au fost clipe de panică în Pasajul Unirii după ce un vehicul a luat foc în timp ce se deplasa. [Sursa foto: Cameră de supraveghere]

Citeste si: Dosar penal după incendiul de pe Șoseaua Nordului! Neregulile descoperite de autorități

„Colegii de la pompieri nu au intrat în fum”

Raed Arafat spune că această presupunere este complet neadevărată și că nu acesta este motivul pentru care autospeciala nu a intrat în acel moment în Pasajul Unirii.

„Au intervenit și intervin 8 mașini de stingere și 5 echipaje de ajutor SMURD. La acest moment incendiul este lichidat, toate persoanele care au fost în tunel au fost evacuate. Se continuă cu evacuarea fumului din tunel și în momentul în care este totul sigur se vor întoarce persoanele să își recupereze autoturismele și să plece cu ele din tunel. A fost o speculație că una dintre mașini nu a intrat pentru că era prea înaltă. Nu este corect. Colegii de la pompieri nu au intrat în fum, unde vizibilitatea este zero, deci asta este o tactică normală. Ei au întins furtunurile iar mașina a rămas afară. Nu era normal să intre. Desfumatoarele, din ce am vorbit cu comandatul intervenției, funcționează. Și trei, că nu există sistem de alarmă pentru fum, comandantul mi-a spus că există un sistem care sună în interior, cel mai probabil este sistemul pentru avertizare că există fum sau substanțe toxice. Acestea sunt speculațiile pe care am vrut să le clarific. Nu avem victime, pompierii au verificat în fiecare mașină ca să nu fie persoane blocate, iar eu sper ca în cel mai scurt timp să se reia traficul normal”, a declarat oficialul, potrivit unui post de televiziune.