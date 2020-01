Cele nouă concurente sunt pregătite de bătălia stilistică, pentru a demonstra în fața juraților și al telespectatorilor că stilul adoptat li se potrivește și că mari comunități de fani se vor regăsi în ținutele vestimentare propuse de ele. La finalul show-ului va exista o singură învingătoare, care va câștiga marele premiu in valoare de 100.000 de lei.

Ele sunt cele 9 concurente de la Bravo ai stil Celebrities

Bianca Giurcanu este unul dintre cei mai urmăriți influenceri din România, cu peste 165k de fani activi care sunt inspirati pe retelele sociale de trendurile lansate de aceasta. De profesie însoțitor de zbor, Bianca Giurcanu mărturisește că odata cu prezenta ei in show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities” isi doreste sa isi depaseasca limitele artistice si, in acelasi timp, sa isi contureze stilul vestimentar.

“Am ales sa particip la acest show pentru a mă autodepăşi, pentru a-mi testa limitele in toate sensurile. Cred ca emisiunea ma va “şlefui” atat din punct de vedere stilistic, cat si din punct de vedere al personalitatii mele. Îmi doresc să cresc o dată cu prezenta mea in acest show, sa evoluez. Sunt gata sa ascult pareri, sa ofer emotie si styling-uri!”, spune Bianca Giurcanu.

Andreea Tonciu este una dintre cele mai surprinzătoare prezențe din showbiz-ul autohton, vedeta reușind, de fiecare dată, sa adauge “sare si piper” în orice context ar fi prezentă. Andreea Tonciu vine la “Bravo, ai stil! Celebrities” foarte hotarata sa isi apere stilul vestimentar si sa isi sustina alegerile vestimentare cu perseverenta.

„Andreea Tonciu este unică. Este mama perfectă, soţia perfectă, profesionistul perfect. Omul care moare ca lumea să fie mai bună. Mor cu dreptatea în mână! În această competiţie voi merge până în pânzele albe. Nu mă voi lăsa învinsă de nimic şi de nimeni”, se caracterizeaza Andreea Tonciu.

Deea Codrea, blogger si influencer, care si-a construit de-a lungul timpului o comunitate solida in online si care, prin informatiile publicate pe retelele sociale, influenteaza deciziile a zeci de mii de fani. Concurenta “Bravo, ai stil! Celebrities” mizeaza in aceasta competitie de stil pe hotararea ferma prin care isi doreste sa-si implineasca visele.

“Nimic nu e imposibil, orice vis poate deveni realitate! As putea spune ca sunt o persoana extrem de ambitioasa si ca imi doresc sa reusesc orice imi propun. Iar asta ar trebui sa fie suficient. Rezumand, imi propun sa ajung cat mai departe in aceasta competitie!”, spune Deea Codrea.

Gina Chirila, fotomodel de succes, este una dintre cele mai apreciate modele, atat in Romania, cat si in strainatate. Frumoasa vedeta este si antreprenor, aceasta si-a lansat anul acesta un brand de haine. Gina Chirila vine in competitia de stil cu experienta podiumurilor marilor case de moda. Vedeta spune ca imbratiseaza aceasta noua experienta ca pe o provocare si ca isi doreste sa dobandeasca mai multe cunostinte solide in domeniul modei.

“Această competiţie reprezintă o provocare pentru mine! Dar avand in vedere ca am lucrat in domeniul modei timp de 6 ani, in tara, si in strainatate, tind sa cred ca as avea cateva cunostiinte in domeniu! Sunt aici ca sa invat mai mult si sa dobandesc si experienta unui show de televiziune”, spune Gina Ghirila.

Bianca Rus, cântăreață, vine la “Bravo, ai stil! Celebrities” cu un optimism debordant, lipsa de complexe si cu sinceritatea dezarmanta cu care si-a sustinut parerile de-a lungul timpului. Un adevarat exemplu de vointa de fier, Bianca Rus nu a ezitat sa treaca printr-o interventie chirurgicala pentru a scapa de surplusul de greutate; inainte, dar si dupa ce a slabit peste 60 de kilograme, aceasta s-a facut remarcata ca o femeie cocheta, indragita de mii de fani, autentica si directa in relatia cu sustinatorii ei pe retelele sociale.

“Ma bucur nespus sa fac parte din acest proiect! Sunt o fire creativa, sociabila, imi place sa glumesc si sunt mereu pregatita sa incing atmosfera! Vreau să ma descopar prin ochii celorlalti in această competiţie. Prin multă muncă, cu ambitie, cu perseverenta, talent si viziune acest vis poate deveni realitate“, spune Bianca Rus.

Theo Rose, posesoare a unei voci fenomen, a debutat pe scenă de la o vârstă fragedă, interpretând melodii din repertoriul popular. De la varsta de 11 ani își descopera pasiunea pentru muzica usoara, fiind apreciata de public si jurii de specialitate, obtinand numeroase premii si trofee la diferite concursuri. Theo Rose a devenit cunoscuta publicului larg chiar la Kanal D, prezentand, alaturi de Dan Bordeianu, emisiunea “KIDSing“, in anul 2014. Single-urile de impact lansate de Theo Rose, precum “Pe bune“, “Awella“, “In locul meu“, sau “Aprinde luna“, insumeaza milioane de vizualizari in mediul online.

“Pana in acest moment, nu am acordat foarte mare importanta stilului pentru ca, artist fiind, la concerte, dispuneam de ajutorul stilistilor. Ulterior, am inteles ca stilul nu este doar despre cum te imbraci, ci despre ceea ce reprezinti tu, un ”whole package”. Asa ca mi-am zis ca eu voi creste odata cu intrarea mea in competitia Bravo, ai stil! Celebrities”,spune Theo Rose.

Raluca Tănase, cântăreață, componenta a trupei “Bambi”, este pasionata de muzica si moda. Aceasta si-a inceput cariera artistica de la o varsta frageda, avand numeroase aparitii TV, in emisiuni care au propulsat-o rapid in preferintele muzicale ale romanilor. Numeroasele piese lansate de-a lungul timpului au devenit hituri pentru generatii intregi. Un exemplu este melodia “Doi ochi caprui”, difuzata pe toate posturile de radio si TV de la vremea respectiva. De atunci si pana in prezent, trupa “Bambi” a continuat sa aiba acelasi succes urias; in 2011, acestea castiga Discul de Aur, cu albumul “Imi cant iubirea”. Incepand din anul 2015, Raluca si Denisa Tanase, sora acesteia, si-au inceput cariera solo. Raluca Tanase mizeaza pe faptul ca isi stapaneste cu usurinta emotiile si acest lucru ii va conferi un atu in fata celorlalte rivale din competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.

“Sunt o persoana care are mereu un cuvant de spus in ceea ce priveste arta, care nu renunta usor si care demonstreaza mereu implicare. Stapanesc foarte bine emotiile, iar atunci cand simt presiune nu ma pierd usor. În această competiţie sunt dispusa sa merg pana unde este corect sa ajung si sa invat ca sa pot progresa!”, spune Raluca Tănase.

Calina Dumitrescu este o tânără îndrăzneață, care s-a lansat cu mult curaj in showbiz, mostenind talentul pentru arta de la mama ei, Catinca Roman. Este un model pentru tanara generatie, in materie de styling, fiind urmarita pe retelele sociale de mii de fani. Calina Dumitrescu se declara a fi nonconformista atunci cand vine vorba despre a-si pune ideile in practica, si se descrie ca fiind un artist total, in cautarea identitatii sale.

“Sunt un spirit liber, o nonconformistă, un suflet de artist. O femeie in devenire care își caută cea mai bună versiune a ei si care muncește cu ea pentru a reuși acest lucru. Sunt o luptătoare, deși emoțiile ma copleșesc uneori. Asta nu ma împiedică să renasc de fiecare dată precum o pasăre phoenix, din propria cenușă”, spune concurenta.

Maria Ilioiu este cunoscută publicului din România ca fiind cea mai carismatică concurentă în unul dintre cele mai urmărite reality show-uri televizate. Tînăra spune despre această nou experiență în cariera sa, din postura de concurentă în “Bravo, ai stil! Celebrities”, că își va demonstra calitățile vestimentare, apărându-și opiniile cu orice preț în ceea ce privește alegerile sale în materie de styling.

“Vreau să mă cunoașteți exact așa cum sunt. Vreau sa demonstrez cine sunt și ce pot! Sunt sinceră, fidelă, iubitoare, pasională și vehementă!”, afirmă Maria Ilioiu.

Emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities” va fi difuzată patru zile pe săptămână, de miercuri până vineri, de la ora 22:00, și in fiecare sâmbătă, începand cu ora 23:00.