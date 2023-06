"Închizi ochii și zici din casă ca să poți să supraviețuiești". Mihai Trăistariu a scăpat de datoriile la bancă și ne-a spus care este secretul succesului | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este ci siguranță unul dintre cei mai longevivi artiști din România. Nu s-a bucurat de succes doar pe scenă, ci și în afaceri așa că astăzi WOWbiz.ro i-a aflat secretul.

Cântărețul și-a reglat toate socotelile cu banca și a achitat creditul de 500.000 de lei, pe care îl luase înainte de pandemie. Artistul a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a spus care a fost, pentru el, secretul succesului, atât în muzică, cât și în afaceri.

Respectul față de clienți și puterea de a veni cu ceva nou sunt cu siguranță pe listă, mai ales după cum ne-a povestit artistul!

Mihai Trăistariu își dezvăluie secretele succesului

Când vine vorba de muzică, Mihai Trăistariu mărturisește că întotdeauna a știut să vină cu ceva în plus, tocmai pentru a putea rămâne în lumina reflectoarelor. Talentul, spune el, nu este suficient, ci trebuie întotdeauna să știi să te adaptezi la dorințele publicului.

"Ca artist, cheia succesului este să găsești metodă prin care să te menții. Hai să zicem că reușești cu un hit, dar dacă nu mai reușești cu al doilea dispari foarte repede. Cel puțin acum, este atât de populat showbiz-ul și nu doar de cântăreți, tot ce înseamnă artă: actori, influenceri, tik-tokerii, vloggerii au succes.

Au ajuns să aibă succes mai mult ca un artist. De exemplu Selly a venit la mall în constanța și era arhiplin de copii. Ceea ce înseamnă că el adună mai mult decât un cântăreț, deci iată că nu trebuie doar să cânți ca să aduni atâta lume.

Totul este în succes pentru că dacă placi în ceea ce faci, înseamnă succes, dar ca să se numească succes, trebuie să și reziști în timp. Asta cred eu că înseamnă succesul la artiști.

Asta înseamnă să vii cu noutăți și în domeniul tău artistic, dar poate chiar și în viața personală. Eu de exemplu, am combinat știrile, adică tot ce înseamnă viața personală, cu viața artistică ca să pot rezista ca să pot să fiu mereu în apariții TV, interviuri și atunci trebuie puțin combinate. Închizi ochii și zici din casă ca să poți să supraviețuiești. Altfel, este concurența foarte mare și dacă nu vi cu ceva în plus s-ar putea să pierzi", a povestit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Cum a reușit Mihai Trăistariu să aibă succes în afaceri

Artistul a reușit să scape de datorii și se bucură de mult succes și în afaceri. Vedeta însă pune nevoile clienților pe primul plan și când vine vorba de apartamentele de pe litoral și este extrem de atent la orice solicitare.

"În afaceri am reușit din pandemie pot să zic. Apartamentele de la malul mării le am din pandemie. Din 2014 am o școală de muzică care a tot crescut. Eu am observat că atunci când oferi calitate, oamenii se întorc și atunci ca să fii sigur că îți merge afacere pe o perioadă îndelungată, pentru că și aici succesul se măsoară pe o perioadă îndelungată, în anii pe care îi faci. Dacă afacerea rezistă, ești câștigat. Ca să reziste, ar trebui să îi mulțumești pe clienți. Eu am media de 9.4 la apartamentele mele. Oamenii dacă nu sunt mulțumiți de ceva îți dau nota 1 așa că eu sunt foarte atent cu turiștii mei să nu le lipsească nimic, vorbesc cu ei, sunt atent și răbdător și vorbesc cu ei, îi întreb mereu dacă le mai trebuie ceva.

Trebuie să fii atent cu publicul tău, cu clienții tăi pentru că rămâne în continuare valabilă vorba: clientul nostru, stăpânul nostru. Faci cum vrea clientul ca să fie bine și ca să se întoarcă. În cazul apartamentelor, eu trebuie să îi fac să se întoarcă și așa s-a și întâmplat. Am vara rezervată 90%, trei sferturi din turiști sunt aceeași care au venit și în anii trecuți", a mai explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

