La Survivor România, una dintre fetele cele mai comentate din competiție este fără îndoială Claudia Rostas. Războinica are o poveste de viață dramatică. Abandonată la naștere de părinți, ea a ajuns în grija Statului, în instituția care își căpătase denumirea de „Orfelinatul Groazei” de la Beclean, unde fiecare zi era o adevărată luptă pentru supraviețuire. De altfel,tânăra a povestit în competiție despre experiența dramatică trăită în orfelinat, amintindu-și despre acea perioada ca o viață trăită în „junglă”, cu lipsuri și bătăi îndurate zile întregi.

”Părinții mei m-au chinuit. Îmi amintesc că aveam 10 ani, m-au luat acasă de sărbători, deși nu-mi doream. M-au bătut până am rămas fără suflare, pentru că nu înțelegeau de ce iubesc orfelinatul și nu pe ei. M-au dus înapoi și am spus tuturor că am căzut și așa am căpătat semnele",a spus Claudia, cu lacrimi în ochi.

Claudia a dezvăluit motivul pentru care are probleme cu colegii. ”E o durere, de asta nu pot sa iert”

În ciuda dezvălurilor, săptămâna trecută, după ce a pierdut două puncte importante pe traseu, Claudia de la Survivor România a intrat în conflict cu colegii ei, s-a simțit marginalizată și s-a certat de mai multe ori cu ei, iar mâncarea a fost unul dintre subiecte aduse în discuție. ”Am o problemă, dacă cineva se leagă cu mâncare, e scandal. Nu suport să îmi spune cineva să mănânc, să mă oblige lumea sa mananc. Îmi amintește de copilărie. Am fost bătută, lovită rău și trebuia să mint că nu sunt bătută. E o durere, de asta nu pot sa iert”, a spus războinica după un scandal cu echipa ei.

Citeste si: Tatăl Asianei Peng este cel mai înalt chinez din România! Cum arată și ce înălțime are părintele micuței gimnaste de la Survivor?

Augustin Viziru a vorbit Claudia de la Survivor România!”Cred că aș fi luat-o deoparte vreo zece minute”

Problemele din viața Claudiei avea însă să îl impresioneze pe faimosul Augustin Viziru! Poate, din acest motiv, el a și dorit să își spună punctul vedere.

Augustin Viziru a vorbit Claudia de la Survivor România și a spus cum s-ar fi comportat el dacă ar fi fost în echipa războinicilor. "Eu aș fi procedat total diferit cu Claudia. Se observă că este o fire sensibila, greu încercată de viață, căreia îi este foarte dificil să se integreze. Acolo, contează foarte mult psihologia, să poți să ajuți un om să se adapteze. Cred că aș fi luat-o deoparte vreo zece minute, i-aș fi explicat ce trăiri sunt în jungla, apoi, aș fi luat-o în brațe. Să simtă un suport moral, întrucât, la viața dură pe care a dus-o, sunt sigur că ar avea foarte mult nevoie. Este o jucătoare excelentă și trebuia ajutată. Dar, de aici, din fotoliu este ușor de comentat, acolo, duritatea și greutățile te transforma", a spus faimosul la FanArena