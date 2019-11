Simina Loica este însărcinată în luna a cioncea și abia așteaptă să devină mămică! Astfel, dacă inițial, nu voia să vorbească despre copilul pe care îl va avea cu Alex Zănoagă, și a păstrat totul secret o bună perioadă de timp, acum, fosta concurentă de la Puterea dragostei nu se mai ascunde deloc, dimpotrivă.

Simina de la Puterea dragostei a dat din casă, și a povestit și despre felul în care decurge sarcina. ”Nu am pofte, iar Alex este mereu aproape, are grijă de mine când îmi este rău. Mângâie burtica în fiecare zi. În plus, mă încurajeză, fiindcă acum mă afectează cam orice. Oamenii mă judecă. Alții mă încurajează, mă felicită. Cine nu are copii, nu știe ce înseamnă. Acum mă afectează cam orice”, a mai explicat fosta concurentă la Teo Show.

Alex Zănoagă a spus de ce Simina de la Puterea dragostei a evitat să declare că este gravidă

Dacă Simina nu s-a ferit să dea toate detaliile, ei bine, în premieră pentru WOWbiz.ro, iubitul ei, Alex a dezvăluit și motivul pentru care au preferat să fie discreți în privința copilului.

”Simina nu a vrut să spună că este însărcinată, fiindcă dorea să fie sigură, să știe că este bine copilul, și abia pe urmă, să dezvăluie tot, să facem anunțul. Vă dați seama că nu puteam să ținem ascuns acest lucru, mai ales că burta îi creștea Siminei și era totul vizibil. Dar, repet, important era să fie bebelușul bine, să nu fi avut Doamne ferește vreo problemă...și abia pe urmă, ne anunțam prietenii”, a spus Alex, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro

Simina de la Puterea dragostei este gravidă în cinci luni! Cum a fost prima oară când a aflat că va fi mamă?

Simina de la Puterea dragostei este gravidă în cinci luni, dar Zănoagă a povestit și cum a fost momentul în care a aflat că va fi tată! ”Ea urma să meargă la dentist, să își pună fațete, și trebuia să își facă o anestezie. Însă, a constat că nu îi venise menstruația și acest lucru a pus-o pe gânduri. Mi-a tot zis să mă duc să îi iau un test de sarcină, am zis bine. Ea s-a răzgândit, și până la urmă, eu tot m-am conformat și i l-am cumpărat. Eram curios să văd ce se întâmplă. Astfel că, atunci când i l-am adus, Simina l-a luat și a mers la baie. Eu, în schimb, stăteam lângă ușă și mă rugam să iasă pozitiv!!! Spuneam...Doamne, vreau un copil! Așa că, atunci când iubita mea a ieșit din baie și mi-a arătat testul cu două linii, am fost cel mai fericit om”, a declarat Alex pentru WOWbiz.ro. Citește toate detaliile pe kfetele.ro