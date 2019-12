What's Up și-a surprins fanii, la mijlocul acestui an, atunci când, în mod surprinzător, a divorțat de soția lui, Simina, femeia cu care avea o relație de mai bine de zece ani, și, într-un timp, extrem de scurt s-a afișat cu violonista lui, Alice Badea. Imediat, oamenii au reacționat și nu într-un mod pozitiv, ceea ce l-a determinat pe artist să facă unele precizări publice.

Citeste si: Simina, fosta soție a lui What’s Up, a reacționat vehement după ce artistul a bătut-o pe Alice, iubita lui: „Tablou mizer”

Citeste si: What’s UP s-a bătut cu fosta soție într-o shaormerie! Cântărețul a aruncat cu o scrumieră în geam

What's Up a comentat. ”Alice a trăit momente ciudate, a plâns de câteva ori”

Astfel, într-un interviu pentru Teo Show , cântărețul a ținut să precizeze că s-a cuplat cu actuala iubită, Alice, abia după ce a divorțat de Simina. Deși el și Alice nu formau un cuplu decât de câteva săptămâni, iubirea lor era puternică și fără a putea fi atinsă de cineva, indiferent de hat-urile primite de la public.

”Este o presiune foarte mare, e greu să-ți controlezi emoțiile. Orice ai face, la final de zi, cineva te judecă! M-am săturat să îi judecăm pe alții, să nu ne uităm la noi. Am zis că mă retrag și din muzică, mă închid în studio. La cât eram de obosit psihic, consideram că nu pot merge mai departe profesional. Alice a trăit momente ciudate. Eu sunt obișnuit cu hate-ul gratuit. Îi spusesem să nu intre pe Instagram, să nu citească nimic. Fanii mei mă vorbesc urât, mă judecă. Întreabă-mă pe mine dacă am înșelat-o pe Simina, nu comenta aiurea. A plâns de câteva ori, m-a durut de câteva ori, e anormal să jignești aiurea un om fără să știi adevărul despre el”, a spus cântărețul la Teo Show.

What's Up și-a snopit iubita în bătaie după ce a făcut ”nuntă”!

La scurt timp după anunțarea relației, Alice și What's Up și-au făcut tatuaje identice, iar cântărețul a fost foarte mândru de ”fluturii” micuți de pe degete, a considerat desenele de pe mână simbolul uniunii dintre ei. ”Prima nuntă, aceea cu Simina, am făcut-o în biserică și în fața statului român. De data asta, am făcut nuntă în fața sufletului meu”, a completat artistul.

Culmea este că What's Up și-a snopit iubita în bătaie după ce a făcut ”nuntă” cu ea, semn că iubirea în cuplu lor este cu năbădăi, departe de un ”mariaj” liniștit, ferit de bârfe și de…dosare penale!!! Deocamdată, în urma scandalului, cântărețul a revenit la Alice, dar, în schib s-a ales cu dosar pentru ultraj și 60 de zile sub control judiciar.