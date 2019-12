What’s Up a fost arestat ieri seară după ce a agresat-o fizic pe iubita lui, Alice. Cântărețul și tânăra sunt împreună de trei luni de zile și s-au cuplat imediat după ce el a divorțat de fosta lui soție, Simina. Cea care a sunat la 112 a fost iubita artistului, după un scandal violent care a avut loc chiar în apartamentul ei.

Simina, fosta soție a lui What’s Up, a reacționat vehement

Simina a declarat într-un inteviu televizat că a sunat-o pe Alice după ce a auzit ce s- aîntâmplat, dar nu a reușit să dea de ea. Deși este iubita fostului ei soț, spune că, dacă este adevărat ce se spune despre What’s Up, va fi alături de ea.

„Sunt un pic bulversată pentru că eu nu am reuşit să vorbesc cu Alice. Am încercat să-i sun, eu sunt o feministă convinsă, nu există nicio variantă prin care eu să n-o susţin pe ea dacă aşa ceva s-a întâmplat.

a declarat Simina.