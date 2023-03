Întâmplarea care l-a făcut pe Mircea Diaconu să își dorească să devină actor. Tatăl lui nu a fost deloc de acord cu drumul ales de el: „M-a certat, m-a lăsat să înțeleg că nu sunt bun de nimic"

In articol:

Mircea Diaconu este un nume mare pentru industria cinematografiei românești. Acesta a rămas în mințile multor oameni grație talentului său și a zecilor de personaje pe care le-a interpretat de-a lungul timpului. Chiar dacă acum are o carieră demnă de invidiat, artistul nu și-a dorit tot timpul să devină actor.

Și-a dat seama că drumul lui este spre teatru abia la vârsta de 17 ani după ce a participat la un concurs de recitat poezii. Mircea Diaconu a mărturisit că totul a început când se îndrepta spre dușuri, după ce avusese ora de sport.

„Într-o clipă în care trebuia să mă decid având vârsta de 17 ani ce profesie să încep a face. S-a întâmplat într-o bună zi ieșind din sala de sport și trecând cu un prosop pe gât către dușuri trece un profesor de germană, proaspăt venit în liceul nostru. Trece, mă vede și îmi spune să intru în clasă. La un moment dat profesorul îmi dă o poezie, un text, o carte, și după mi-a zis să învăț poezia și am învățat-o. Și m-a băgat la un concurs și la acest concurs am spus poezia acolo a fost un coșmar am amorțit tot. Simțeam că înnebunesc de frică, tremuram și la final un juriu a dat niște premii. Pentru categoria recitare am primit premiul cel mare”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Tatăl actorului nu a fost de acord cu meseria aleasă de acesta

Din păcate, tatăl vedetei s-a opus vehement împotriva meseriei pe care actorul s-a decis să o urmeze. Acesta și-a întrebat părintele ce părere are cu privire la înscrierea lui la o facultate de actorie, iar bărbatul, știind că probele se dădeau cu trei zile înainte și că erau eliminatorii, l-a certat și l-a făcut pe Mircea să creadă că nu este bun de nimic.

„Am văzut un spectacol TV și m-a impresionat. (…) Tata a văzut că la aceste facultăți probele se dădeau cu trei zile înainte și erau eliminatorii. Și eu l-am întrebat ce părere are însă m-a certat. M-a lăsat să înțeleg că nu sunt bun de nimic. Tatăl meu s-a albit la față când auzit că am intrat la teatru că tot pe planul lui era praf.”, a mai completat artistul.