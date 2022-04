Întâmplarea paranormală care i-a schimbat perspectiva asupra vieții lui Theo Rose: ”Am convingerea că există o legătură între lumile astea”. Prin ce a trecut artista

In articol:

Theo Rose este tânăra artistă care, pe lângă talentul pe care-l deține, debordează de energie și sinceritate. Aceste calități au făcut-o pe vedetă să fie una dintre cele mai apreciate și mai urmărite persoane publice din România.

De când succesul i-a bătut la ușă, după anii de muncă pe care și i-a sacrificat, întreaga viață a cântăreței a ajuns să fie în lumina reflectoarelor, cei care îi ascultă piesele dorind să știe

absolut totul despre ea.

Theo Rose, moment straniu după moartea bunicii

La rândul ei, drept mulțumire, iubita lui Alex Leonte, ori de câte ori are timp, intră în legătură cu cei care fac parte din comunitatea sa online. Ce-i drept, deloc puțini la număr și foarte curioși.

Asta s-a întâmplat și acum când, aflată în trafic, Theo Rose a pus în aplicare un mic joc, cu ajutorul filtrelor de pe Instagram, dând startul astfel unor povești mai puțin știute despre viața sa.

Pusă în fața provocării de a povesti public o întâmplare paranormală pe care a trăit-o sau a auzit-o, Theo Rose, după ce a reflectat puțin, a decis că nu este nimic rău în a-și pune și mai mult sufletul pe tavă în fața fanilor.

Zis și făcut! Artista a dezvăluit că, în urmă cu ceva timp, chiar a avut parte de o astfel de întâmplare, care a făcut-o să realizeze un lucru despre omenire.

Theo Rose spune că imediat după moartea bunicii sale, un episod straniu, a făcut-o să înțeleagă că există o legătură între lumea zilelor noastre și cea de dincolo.

Artista a mărturisit că, aflată în casa celei decedate, cu toată familia alături, cineva sau ceva, imediat după înmormântare, a bătut de trei ori la fereastră.

Speriată și uimită, șatena a verificat chiar ea dacă se afla cineva în afara locuinței, moment în care a realizat că acolo nu era fizic nimic, însă, cel mai probabil, subliniază ea, bunica lor le era aproape cumva, de acolo de sus.

”După ce a fost înmormântarea bunicii mele, atunci când am terminat cu pomana și cu masa care se dă după înmormântare, am fost toți la ea în bucătărie, la ea acasă, și vorbeam. Și la un moment dat a bătut de trei ori în geam, am ieșit în secunda aia pe ușă și nu era nimeni. Ceea ce m-a făcut să am convingerea că există o legătură între lumile astea și că cei de dincolo chiar ne pot trimite niște semne, chiar ne pot contacta într-un fel sau altul”, a dezvăluit Theo Rose pe Instagram.

După ce și-a spus povestea, artista și-a îndemnat și admiratorii să-și facă peripețiile publice, regretând ulterior această decizie.

”Nu cred că e bine că am făcut treaba asta cu poveștile paranormale, cred că la noapte nu mai dorm”, a mai adăugat artista.