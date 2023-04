„Într-adevăr am făcut un test de sarcină” Gabriela Cristea a vorbit despre al treilea copil! Soția lui Tavi Clonda a mărturisit în fața Cristinei Șișcanu. A ținut totul în secret până acum

In articol:

Gabriela Cristea este iubită și apreciată de mulți români, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, prezentatoarea TV a fost sinceră întotdeauna față de fanii ei și așa s-a întâmplat și recent, căci a făcut o serie de dezvăluiri despre un al treilea copil, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.

Întrebată dacă își dorește să devină mamă pentru a treia oară și să aibă un băiețel, Gabriela Cristea a răspuns pozitiv, însă a explicat că nu mai este cazul de o nouă sarcină, deși a făcut un test, care din păcate a fost negativ.

„Cristina Șișcanu: Știi cum se zice: Unde cresc doi, crește și al treilea. Un băiețel?

Gabriela Cristea: Un băiețel, da... Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut într-adevăr un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe.”, a fost discuția dintre cele două, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.

Tavi Clonda și-ar dori un băiat

La rândul său, și Tavi Clonda a dezvăluit că și-ar mai dori un băiețel, însă la fel ca soția lui, artistul a explicat că nu mai este cazul, fiind fericit că are deja 2 fetițe. Cu toate acestea, cântărețul a mărturisit că oricum este înconjurat și de băieței, având un nepot, dar și un fin.

“Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul. Am populat casa, suntem OK așa, nu suntem singuri. Este destul de greu. Mulți se opresc după un copil. Noi am făcut doi. Ce să zic, este OK așa, suntem bine așa cum suntem”, a spus Tavi Clonda, conform Ego.ro.