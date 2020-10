Razvan Botezatu nu are acum iubit

Iar de curând, unul dintre amicii lui Răzvan Botezatu, Sorin Dumitraș, devenit celebru după ce a participat la emisiunea ”Burlăcița” la care încerca să o cucerească pe frumoasa Andreea Mantea, a avut parte de un șoc în momentul în care a fost întrebbat dacă nu cumva este iubitul prezentatorului TV, cel care s-a declarat gay, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mai exact, după ce i-a împrumutat expresia ”Dă-ți cu reveneală” pe unul dintre live-urile sale, Sorin Dumitraș a fost întrebat de fanii săi dacă, cumva, are o relație cu Răzvan Botezatu. ”Ultima perlă pe care am primit-o azi. ”Tu ești iubitul lui Botezatu?”. Mă, fraților, așa îngustă e mintea unora? L-am menționat ca și drept de autor pentru că el a inventat oficial acea frază, iar apoi că suntem prieteni. Dar dacă ai prieteni gay nu înseamnă că ești bi sau gay. Am foarte multe cunoștințe în țara asta și este normal să cunoști și oameni cu alte orientări sexuale, important este să îi respecți pe toți! Dar așa e românul”, a spus, dezamăgit că lumea se repede să judece, Sorin Dumitraș.

Sorin Dumitras a incercat sa o cucereasca pe Andreea Mantea

De altfel, ne-a spus și Răzvan Botezatu, între ei chiar nu este nimic. ”Suntem amici, ne știm de ceva vreme, dar garantez că el nu e gay, mi-aș fi dat seama. Dar lumea ar trebui să înțeleagă că dacă eu sunt gay, nu toți cei din jurul meu sunt așa. Adică, cred eu, putem avea prieteni și hereto și gay, fără să fim obligatoriu ca ei. Suntem amici, atât, nu înseamnă că oricine ar fi amic cu mine este automat gay. Oricum, acum nu am nicio relație, cu atât mai mult cu un tip care, cred eu, a dovedit de-a lungul timpului că nu are niciun fel de înclinații asemănătoare cu ale mele”, ne-a spus și Răazvan Botezatu, în exclusivitate.

Ce vrea Răzvan Botezatu de la un bărbat

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu. "Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a mai precizat, pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu, anul trecut, atunci când și-a asumat orientarea sa sexuală.

Razvan Botezatu nu isi ascunde orientarea sexuala

De altfel, tot pentru WOWbiz.ro el a explicat cum trebuie să fie bărbatul pe care să îl iubească. ”Vreau un bărbat care să fie ca și mine. Adică sensibil, vreau un bărbat care să mă protejeze. Și sincer, că eu sunt extrem de sincer”, a spus, în studioul WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.