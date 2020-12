Ioana Ghinghină a făcut bilanțul pe 2020 și a vorbit despre noua relație: „Câtă nesiguranță, câte emoții, câtă schimbare!”

Cum privește Ioana Ghinghină anul 2020 și ce așteptări are aceasta de la anul care vine

Anul 2020 în care epidemia de coronavirus s-a răspândit în toată lumea, i-a făcut pe cei mai mulți să spună cu nu a fost cel mai reușit an din viața lor. Actrița Ioana Ghinghină dezvăluie că, în ciuda pandemiei, anul acesta i-a adus și multe momente de care să se bucure.

La finalul anului a tras linie și a făcut un rezumat, iar rezultatul: multe bucurii.

Actrița a vorbit și despre noua sa relație, dar și despre alte motive care i-au adus zâmbetul pe buze în 2020.

În urmă cu doi ani, Ioana Ghinghină și Alexandru Papadopol și-au spus adio și au ales să-și continue viața separat, după 12 ani de casnicie din care a rezultat și un copil, Ruxandra. Trecutul este istorie acum pentru actriță care se concentrează pe prezent și pe viitor și încearcă să privească cu optimism fiecare lucru.

Ioana Ghinghină, dezvăluiri despre noul iubit

Chiar dacă a avut un mariaj care nu a rezistat, chiar dacă a trecut prin momente de suferință și tristețe, actrița nu a rămas descurajată și a continuat să-și caute sufletul pereche și l-a găsit. Deși vrea să păstreze identitatea noul iubit secretă, aceasta radiază de fericire atunci când vorbește despre cât de fericită este în noua ei relație.

La 43 de ani, noul iubit i-a redat vedetei puterea de a spera, de a iubi și încrederea de sine și bineînțeles, a alungat singurătatea din viața ei.

„Wow ce an intens... câtă nesiguranță, câte emoții, câtă schimbare! Stau și mă uit la viața mea și realizez cât de mult s-a schimbat din ianuarie și până acum. După un an de singurătate și nesiguranță am intrat într-o nouă relație, Ruxandra a crescut și am urmărit cum s-a schimbat de la o lună la alta, transformându-se într-o adolescentă cu personalitate”, le-a mărturisit actrița urmăritorilor ei de pe Instagram.

Ioanei Ghinghină nu-i merge bine doar pe plan amoros, ci și pe plan profesional.

„Tot în acest an, am început filmarile la serialul „Adela” și acum pe final de an, mi-am achiziționat o nouă mașină, după aproape 10 ani de când merg cu cea veche. Sunt recunoscătoare pentru abundența de sentimente și emoții care mi-au umplut sufletul în acest an. Am învățat atât de multe! ”, mai spune vedeta în postare.

Așteptările actriței de la anul care vine

Anul 2020 a fost unul bun cu ea, iar pentru acest lucru este foarte recunoscătoare. De la 2021 nu-și dorește nimic, ci lasă lucrurile să-și urmeze cursul firesc.

„Mulțumesc universului că sunt. Am mai și greșit, dar asta este farmecul vieții, să învățăm și să ne dezvoltăm cu fiecare experiență sau provocare. Să vină 2021, zic! Chiar sunt curioasă ce vești ne mai aduce.”a încheiat aceasta.