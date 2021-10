Ioana Ginghină a dezvăluit secretul tenului ei perfect! Iată ce metodă folosește

Ioana Ginghină [Sursa foto: Instagram] 19:29, oct 11, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

In articol:

În afara faptului că la 44 de ani are o siluetă de invidiat, Ioana Ginghină posedă și un ten lipsit de imperfecțiuni. Actrița a divulgat recent care este metoda prin care a reușit să aibă o piele atât curată și luminoasă. Astfel aflăm că vedeta are 2 rutine de îngrijire, una de zi și una de noapte.

"Îmi fac o mască, o zi da, una nu, în funcție de ce are nevoie tenul: curățare, hidratare sau nutriție. Sau acid salicilic, dacă sunt la menstruație și tenul are aspect gras", a mărturisit Ioana, conform celor de la EVZ.ro.

"Am grijă de ten în funcție de nevoi. Am tot felul de seruri pe care le folosesc. Spre exemplu, în această perioadă încep să folosesc retinolul foarte mult, dar îl alternez și cu nicianamide și cu seruri cu ceramide. Am o întreagă rutină și dimineața, și seara", a mai spus vedeta într-un interviu realizat de Antena 1.

"Retinol, ceramide și niaciamide, le alternez sau le pun chiar pe toate odată, dimineața. Vitamina C folosesc alternativ cu acidul hialuronic. Și, după ce termin cu serurile, urmează crema de zi, dimineața, care, bineînțeles, are SPF, indiferent că este vară sau iarnă, tocmai pentru că fac cură cu retinol în perioada de toamnă", a adăugat Ioana Ginghină.

Care sunt cele mai bune remedii pentru un ten sănătos?

Retinolul este cel mai cunoscut derivat de vitamina A, având un rol antioxidant important în organismul uman. Acesta este un remediu pentru celulele care formează un strat ocluziv la suprafața pielii și blochează porii.

Ceramidele sunt familia unor molecule lipidice cu textură ceroasă și se folosesc în componența produselor cosmetice pentru îngrijirea pielii, hidratând și fortificând bariera naturală a acesteia.

Pe lângă acestea, printre remediile unui ten perfect se numără herbacetica, mierea, aloe vera, uleiul de jojoba, albuș de ou și măști din fructe naturale.