Ioana Ginghină nu se ferește. Trucul la care apelează oricând, pentru ca iubitul ei să-i facă pe plac. Reușește să obțină mereu ceea ce își dorește: "Mai ales noi, femeile"

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice sunt împreună de mai bine de trei ani, dar se iubesc ca în prima zi. Se înțeleg de minune și se comportă deja ca o adevărată familie, dar actriță recunoaște că uneori mai apelează la anumite "trucuri", pentru ca partenerul ei să-i facă pe plac.

Iată cum reușește întotdeauna să obțină ceea ce își dorește de la cel care urmează să-i devină soț!

Ioana Ginghină apelează la șantaj, când își dorește ceva neapărat de la Cristi Pitulice

Ioana Ginghină a dezvăluit că viitorul ei soț o răsfață și o surprinde de fiecare dată, dar sunt și unele momente când se vede nevoită să apeleze la "trucuri", atunci când își dorește ceva cu ardoare. Actrița

nu se ferește să recunoască că mai aplică șantajul în relația cu Cristi Pitulice, doar pentru a obține imediat lucrurile pe care le vrea.

Și, spune ea, de cele mai multe ori chiar funcționează: "Șantaj. Vrei aia? Îți spun clar. Am fost la magazin acum în weekend și am cumpărat două tablouri mari. Și le voiam pe perete atunci. Era sâmbătă. După ce am umblat, era rupt Cristi, mai ales că noi femeile, știi... mai vezi și aia, și o pernuță, o husă, o lenjerie, adică... eram isterică. Și la un moment dat zic: 'Aș vrea să punem tablourile azi'. 'Azi? Te rog'. Și i-am zis: 'Dacă faci, în seara asta o să fie bine, îți promit!'. Și am pus tablourile (n.r. râde)", a declarat Ioana Ginghină, la Teo Show.

Cristi Pitulice, un partener exemplar

Chiar dacă nu mai sunt la începutul relației, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au grijă să păstreze vie flacăra iubirii. Actrița a dezvăluit că nu trece nici măcar o zi fără ca viitorul ei soț să-i spună cât de mult o iubește sau să-i demonstreze cât o apreciază, prin gesturi mici: "Cristi spune mai des 'Te iubesc'. Cristi spune zilnic, când ies pe ușă ori îmi arată inimioară ori îmi spune, dacă e la depărtare deja, dar asta nu înseamnă că eu nu spun. Unul din motivele pentru care mă uimește Cristi zilnic este că avem deja trei ani de când locuim împreună, trei jumătate de relație, el tot timpul mă așteaptă în capul scărilor, jos, în fiecare dimineață. El se trezește înaintea mea. Eu când cobor el mă aude, vine din bucătărie și mă așteaptă.", a povestit Ioana Ginghină, pentru Teo Show.